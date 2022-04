Növények, amelyek növelik a trombózisveszélyt

Akik véralvadásgátló terápiában részesülnek, jól tudják, mennyire komoly odafigyelést igényel, hogy milyen gyógyszereket vesznek be mellette. Ez elsősorban a régi típusú kumarinszármazékoknál jelent gondot, ezeknél ugyanis bizony igen gyakran előfordulnak gyógyszer-kölcsönhatások, amelyek által fokozódhat vagy csökkenhet az adott szer hatása. Mindez természetesen nem csupán a folyamatosan alkalmazott tablettákra vonatkozik, hanem olyan alkalmi készítményekre is, mint például a nem szteroid fájdalomcsillapítók.

Egyes véralvadásgátlók szedése esetén nem javasolt a gyömbér és a fokhagyma fogyasztása. FoTÓ: GEtty Images

Érdemes továbbá megemlíteni, hogy a gyógyszerek mellett agyógynövényekalkalmazására is nagy figyelmet kell fordítani, mivel ugyanúgy megváltoztathatják a véralvadásgátlók hatásfokát. "Nagyon sok gyógynövény is interakcióba lép a K-vitamin-antagonistákkal (kumarinszármazékokkal), ilyenkor pedig megnőhet a vérzéses szövődmények rizikója. De nemcsak ezek, hanem a vérlemezke-összecsapódást gátló aszpirin és thienopyridinek esetén is. A problémának kétféle oka lehet: vagy fokozza a szer hatékonyságát - vagyis túlzott lesz az aggregáció, ezáltal a kezelés hatástalanná válik -, vagy pedig negatív hatást gyakorol a vérlemezkékre" - mondta el prof. Blaskó György, a Trombózisközpont véralvadási specialistája.

Gyakori gyógynövények, amelyek befolyásolják a véralvadásgátlók hatását:

Gingko Biloba: a memóriajavítóként is ismert gyógynövény fokozza a keringést. Véralvadásgátlóval együtt azonban ne alkalmazzuk, mert gátolja a vérlemezke-aggregációt is, ugyanis fokozza a szer hatását, így megnöveli a vérzéses szövődmények rizikóját.

Fokhagyma: a fokhagymából készült kapszulákat igen sokan szedik akár napi rendszerességgel, mivel számtalan jótékony hatással rendelkezik. Erősíti többek között az immunrendszert, csökkenti a vérnyomást és a koleszterinszintet. Fokozza viszont a véralvadásgátlók hatását (pontosabban a vérlemezkék összecsapódását gátolja), így együttes alkalmazásuk nem javasolt.

Gyömbér: amellett, hogy remek immunerősítő és görcsoldó is egyben, a népi gyógyászatban trombózismegelőzésre is használták véralvadásgátló tulajdonsága miatt. Ebből kiindulva antikoagulánsokkal együtt nem alkalmazható, máskülönben fennáll a vérzés kockázata.

Ginzeng: általános közérzetjavítóként, valamint a testi és szellemi frissességért széles körben alkalmazott gyógynövény, ám mivel csökkenti a véralvadásgátlók hatását, kumarinszármazékokkal együtt ne szedjük - ekkor ugyanis megnő a trombózisveszély.

Hesperidint tartamazó étrendkiegészítők: fokozzák a vérzési hajlamot a vérlemezkegátlás révén.

Orbáncfű: álmatlanság és enyhe depressziós tünetek esetén szokták javasolni az orbáncfűtartalmú készítményeket, ám érdemes tudni, hogy gyógyszer-kölcsönhatások tekintetében veszélyes gyógynövényről van szó, ugyanis sok készítmény hatását befolyásolja. Többek között a véralvadásgátlók hatásfokát is gyengíti, így azok nem képesek megfelelő védelmet biztosítani.

A felsorolás természetesen nem teljes, ráadásul az sem mindegy, hogy milyen dózisban alkalmazzuk az adott szert és gyógynövényt. Éppen ezért ha valaki véralvadásgátló mellett szeretne valamilyen gyógynövényt használni, mindenképpen kérje ki olyan orvos véleményét, aki ismeri a gyógyszer- és gyógynövények-kölcsönhatásokat az alvadásgátlókkal és aggregációgátlókkal.