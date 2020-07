Mikor, mi történik velünk halálunk után?

Másodpercekkel a klinikai halál bekövetkezte után az agyműködés erősen kileng, majd leáll. Mivel a test vérkeringése is leáll, a vér a test alsóbb részeibe süllyed, illetve kifehéredik a test (ez a pallor mortis), majd megkezdődik a test kihűlése: egy órával a halál után a test két fokkal, majd ezt követően óránként egy-egy fokkal tovább hűl, míg el nem éri a környezet hőmérsékletét.

A közelgő halál jelei Nagy-Britanniában orvosok összeállítottak egy listát, amelyben a haldoklás fizikai és mentális jeleit sorolják föl. Honnan lehet tudni, hogy valakinek már nincs sok hátra? Íme a 29-es lista.

A klinikai halál után néhány órával beáll a hullamerevség. Fotó: Getty Images

Napokkal később a test zöldes színt vesz fel, mivel a szervekben lévő enzimek elkezdik megemészteni saját magukat baktériumok segítségével. A test rothadása során ilyenkor kezd el putreszcin és kadaverin keletkezni - ezek azok a vegyületek, amelyek hatására a rothadó testeknek olyan jellegzetes szaga van.

az oxigénhiány következtében a sejtek is felmondják a szolgálatot, majd elkezdenek felbomlani és szivárogni - ilyenkor következik be az ún. putrefaktio, azaz rothadás.jön el a rigor mortis, azaz hullamerevség , amely azért következik be, mert a felszabaduló kalcium hatására megkeményednek az izmok. Ez körülbelül 36 órán át tart. Ezt követően az izmok elernyednek, ennek hatására a belekben maradt széklet , illetve vizelet is eltávozik.A bőr elkezd kiszáradni, ennek hatásárailyenkor ennek hatására úgy is tűnhet, hogy a haj és a körmök mintha nőnének. Már említettük, hogy a gravitáció miatt a vér a test alsóbb részeibe süllyed, ezért a bőrön vörösebb foltok is elkezdenek jelentkezni.