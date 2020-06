Miért olyan fontos a pajzsmirigyultrahang?

Apajzsmirigya légcső előtt pajzsszerűen elhelyezkedő belső elválasztású mirigyünk. Az általa termelt hormonok a szervezet anyagcsere-folyamatait szabályozzák. Optimális működésének felborulása szerteágazó tüneteket okozhat: hízás, fogyás, rossz közérzet, állandó fáradtság, idegesség, álmatlanság, éjszakai izzadás. Mindez negatívan befolyásolja a beteg teljesítőképességét, munkavégzését, hangulatát.

Számos népbetegség hátterében is sok esetben a pajzsmirigy működészavara áll. Szívritmuszavar, magas koleszterinszint, pánikbetegség, depresszió, éselhízásis kialakulhat pajzsmirigybetegség miatt. A szülések 10-17 százalékában észlelhető a szülést követő 2-6 hónapban, alattomosan kialakuló pajzsmirigy-gyulladás. Jellegzetes, szerteágazó tüneteit laikusok sokszor nem kapcsolják össze betegséggel: erős szívdobogás-érzés, idegesség, gyengeség, kimerültség testsúlynövekedés, hajhullás a leggyakoribb jelek. Pajzsmirigybetegség vezethet terméketlenséghez, vetéléshez, menstruációs zavarokhoz is.

Pajzsmirigybetegség gyanúja esetén az ultrahang fontos diagnosztikai eszköz. Fotó: Getty Images

Dr. Egyed-Fekete Ágnes, az Endokrinközpont endokrinológia ésanyagcsere-betegségekszakorvosa éppen azért tartja fontosnak a szerteágazó panaszok kivizsgálását, mert sokan nem is gondolnák, hogy mindezeknek közös gyökere pajzsmirigybetegség lehet.

Pontos diagnózis egyszerű vizsgálatokkal

Ha felmerül pajzsmirigyprobléma gyanúja, a kivizsgálás során elengedhetetlen a beteg tüneteinek részletes kikérdezése és a fizikális vizsgálat. Vérvétel során nyert vérből elvégzett laboratóriumi vizsgálatok a szerv aktuális működéséről adnak felvilágosítást. Az agyalapi mirigy által termelt "thyreoidea stimuláló hormon" (TSH), illetve a pajzsmirigy által termelt hormonok (T3 és T4) értékelése optimálisan endokrinológus szakorvos feladata.

"A pontos diagnózist teszi lehetővé a fájdalommentes pajzsmirigy-ultrahangvizsgálat is, amelynek során a pajzsmirigy és környezete szerkezetéről, göbökről, gyulladásos folyamatról kaphatunk képet" - ismerteti dr. Egyed-Fekete Ágnes, majd így folytatja: "A fájdalommentes ultrahangvizsgálat az endokrinológiai szakorvosi vizsgálat során egy ülésben is megtörténhet. Nem szükséges hozzá előkészület, a betegnek mindössze a nyakát kell szabaddá tennie, amíg hanyatt fekszik a vizsgálóágyon. A nyak bőrét az ultrahang hullámok terjedését elősegítő zselével kenjük be, majd ráhelyezzük a vizsgálófejet a nyakra. A vizsgálófejet mozgatva alkotunk képet a pajzsmirigy két lebenyéről, és a környezetéről. A kép merevítése, nagyítása, mentése után meghatározhatók a diagnózishoz elengedhetetlen paraméterek: az egyes képletek méretei, a göbök pontos szerkezete."

A doktornő arról is beszélt, az ultrahanggal felfedezett szerkezeti eltérések miatt indokolt esetben szövettani mintavételt, vékonytű biopsziát (FNAB) javasolhatnak. Ez egy tűszúrással járó módszer, amelynek révén eldönthető, hogy a felfedezett elváltozás jó- vagy rosszindulatú-e. Fontos tudni, hogy a pajzsmirigybetegségek idejében felismerve jó hatásfokkal gyógyíthatók, illetve a tünetek szinte teljesen megszüntethetők. Aktuális panaszmentesség mellett is érdemes évente egy alkalommal pajzsmirigyműködést is ellenőrző laboratóriumi vizsgálatot kérni, hogy a sokszor alattomosan kifejlődő pajzsmirigybetegséget időben felismerhessük.