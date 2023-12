Már tudják, mitől halhatott meg Matthew Perry

Matthew Perry amerikai színészt október 28-án találták holtan otthonában – ötvennégy éves volt. Most kiadták a boncolási jegyzőkönyvet: halottkém szerint Perry fulladásos baleset következtében vesztette életét, noha koszorúér-betegsége is volt, és halálában a ketamin jelenléte is tényező lehetett – írja a Telex a New York Times cikkére hivatkozva.

Fotó: Getty Images

A ketamin erős érzéstelenítő, amelyet alternatív terápiaként a depresszió, a szorongás, a poszttraumás stressz zavar és más mentális problémák kezelésére is alkalmaznak. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) azonban már korábban ennek veszélyeire figyelmeztetett.

A boncolási jegyzőkönyv szerint Perry „ketamininfúziós terápián” volt, és a legutóbbi kezelés körülbelül másfél héttel a halála előtt történt. A jelentés azonban megjegyzi, hogy a halálakor a szervezetében lévő ketamin nem származhatott ebből a terápiából.

A színész szervezetében emellett opioid buprenorfin is volt, egy fájdalomcsillapító vegyület, az orvosszakértő szerint ez is szerepet játszhatott a halálában.