Esetenként teljesen normális

A légszomj esetenként teljesen normális jelenség, például amikor nagyobb fizikai megterhelésnek tesszük ki a szervezetünket. Ez azonban rövid időn belül, némi pihenést követően el is múlik. Ugyanakkor a gyakori és fizikai megterheléshez kevésbé köthető légszomj igen súlyos betegségekre is utalhat, például vérszegénységre, a légzőszervet érintő krónikus betegségekre, szívbetegségekre, sőt daganatos betegségekre. is. Mindenképpen beszéljünk a kezelőorvosunkkal ezekről, amennyiben a légszomj hirtelen jelentkezik, és más tünetek is társulnak mellé, például láz, torokfájás, nehézlégzés, nyomó vagy szorító érzés a mellkasban.

Súlyos betegség tünete is lehet Nehézlégzés, nem múló köhögés, krákogás: a COPD tünetcsoport tünetei. A krónikus obstruktív tüdőbetegség okait illetően nincs szükség találgatásra: tíz esetből kilenc a dohányfüst ártalmaira vezethető vissza. Milyen más tünetei vannak?

Természetesen a legfontosabb az alapbetegség felderítése és kezelése, de emellett néhány egyszerűbb változtatással otthon is tehetünk azért, hogy kevésbé viselje meg a szervezetünket a légszomj!

Segíthet néhány légzéstechnika

Bizonyos légzéstechnikák például segíthetik a tüdő munkáját. A légszomjhoz nagyon sokszor felületes légzés is társul, kapkodni kezdjük a levegőt, ez növeli a légszomjhoz társuló stresszt és szorongást, és még kevesebb oxigént biztosít a szervezetünknek, mint kellene. Erre az egyik megoldás a hasi légzés lehet. Feküdjünk a hátunkra, tegyük a tenyerünket a hasunkra, közvetlenül a bordák alá. Lazítsuk el az izmainkat. Lélegezzünk be az orrunkon keresztül, úgy, hogy egészen a hasunkig "vigyük le" a levegőt, legyen az a cél, hogy a kezeink megemelkedjenek. Tartsuk bent a levegőt öt másodpercig, majd lassan fújjuk ki a szánkon keresztül, próbáljuk meg teljesen kiüríteni a tüdőnket. Legalább tíz alkalommal ismételjük, naponta akár 2-3 alkalommal.

A gyömbér a felső légúti megbetegedések megelőzésében is hasznos. Fotó: iStock

Inhaláljunk!

A légutak szabad átjárhatóságának biztosítása is nagyon fontos a légszomj elleni küzdelemben. Az inhalálás segít az orrdugulás enyhítésében, feloldja a letapadt váladékot, így azt könnyebben távolíthatjuk el a szervezetünkből. A gőz pedig a nyálkahártyák megfelelően nedvesen tartásában segít. Egy edénybe tegyünk forró vizet, és cseppentsünk bele öt csepp illóolajat, például eukaliptuszt, teafaolajat, borsmentát vagy oregánót (ezek különösen jótékonyan hatnak a légutakra). Hajoljunk az edény felé és borítsunk egy törülközőt a fejünkre, Lélegezzünk mélyeket az orrunkon keresztül. Legyünk körültekintőek, mert a forró víz balesetveszélyes!

A gyömbér is segíthet

A gyömbér is nagyszerű, ha a letapadt, irritáló váladékoktól szeretnénk megszabadulni. Ráadásul olyan vegyületeket is tartalmaz, amelyek megakadályozzák a felső légúti fertőzéseket okozó mikrobák elszaporodását. A gyömbér előnyös hatásait igen egyszerű módszerekkel használhatjuk ki: igyunk naponta 2 csésze gyömbérteát, vagy rendszeresen rágcsáljunk el nyers vagy kandírozott gyömbért. A gyömbér mellett az édesköménynek is hasonlóan jó hatásai lehetnek: csökkenti a fulladást és a köhögést, segít a váladék eltávolításában és a krónikus légzőszervi betegségek, mint a bronchitis és a COPD tüneteit is enyhíti.

Ha éjjel jelentkezik

Ha a légszomj általában éjjel tör ránk, akkor az alvási szokásainkon érdemes egy kicsit változtatni. Igyekezzünk többször szellőztetni, így ugyanis nemcsak a levegő minőségét javíthatjuk, de a hálószoba túlmelegedését is megakadályozhatjuk. Tegyünk a fejünk alá több párnát és próbáljunk meg az oldalunkon aludni.