Jelek, hogy rosszul emésztjük meg a fehérjét

Afehérjeaz alapvető tápanyagok közé tartozik, az aminosavak első számú forrása. Emellett az élő sejtek legfontosabb alkotórésze is, segíti az izmok növekedését, regenerálódását, és szinte minden, a sejtekben lejátszódó folyamatban részt vesz, ezért a fogyasztása alapvető fontosságú. Csakhogy vannak olyanok, akik nem tudják megemészteni a fehérjét, és ezt a szervezetük különféle tünetekkel jelzi. Ezeket a jeleket a Healthista cikke gyűjtötte össze.

Ezek a fehérjehiány jelei A fehérje nélkülözhetetlen a szervezet megfelelő működéséhez. Szerencsére nem gyakori, hogy valakinél hiány alakuljon ki belőle, de annál, aki fogyókúrázik, komolyan sportol vagy éppen húsmentes étrendet követ, nem kizárt a proteinhiány.

Gyomorégés és töredezett körmök is jelezhetik

A gyomorsav nagyon fontos a fehérje megemésztéséhez. Ha nincs belőle elég, akkor azt a szervezet gyomorégéssel, az emésztés lelassulásával jelezheti, illetve előfordulhat, hogy emésztetlen ételmaradványokat találunk a székletünkben. Előfordulhat székrekedés, hasmenés, puffadás, fokozott bélgázképződés is. A megoldás az lehet, hogy elkezdünk valamilyen, emésztőenzimeket tartalmazó táplálékkiegészítőt szedni - konzultáljunk róla orvossal!

A haj és a körmök töredezése is jelezheti, hogy a szervezetünk nem emészti meg megfelelően a fehérjét. Ennek oka, hogy a haj és a körmök egy keratin nevű fehérjéből épülnek fel, amelynek előállításához a szervezet 18 féle aminosavat használ fel - ezek egy részét a test állítja elő, egy részüket pedig táplálkozással visszük be.

Körmeink állapota emésztőrendszeri zavarokról is árulkodhat. Fotó: Getty Images

Változékony hangulat, bűzös szellentés

Az agyunk azon jelzéseit, amelyek a hangulatunk, koncentrációnk szabályozásában segítenek, apró fehérjevegyületek szállítják egyik idegsejttől a másikig. Ha változékony a hangulatunk, könnyen dühbe gurulunk vagy nehezen tudunk koncentrálni, akkor lehet, hogy nem viszünk be elég fehérjét, illetve nem tudjuk megfelelően megemészteni a bevitt mennyiséget.

Ha a szellentésünk szaga szokatlanul erős és kellemetlen, az annak a jele is lehet, hogy valahol az emésztőrendszerünkben megemésztetlen fehérje található, amely a belekben erjedni kezdett. Ilyesmi akkor is előfordulhat, ha hirtelen nagyon magasra emeltük a fehérjebevitelt, például fehérjeport kezdtünk fogyasztani, esetleg áttérünk a ketogén étrendre. A legyengültimmunrendszer(például, ha szinte állandóan meg vagyunk fázva) is lehet fehérjehiány jele, mivel az immunrendszer megfelelő működéséhez is szükség van az aminosavakra.

További árulkodó jelek

Ha a szervezetünk érezhetően visszatartja a folyadékot, vizesedünk, nehéznek érezzük a végtagjainkat, és mellette biztosan tudjuk, hogy nem visszük túlzásba a sóbevitelt, és nincsen hormonális problémánk, akkor érdemes átgondolni, hogy elég fehérjét eszünk-e, illetve megfelelően emésztjük-e meg a bevitt mennyiséget. A fehérjehiány ugyanis a szervezet folyadékegyensúlyát is felboríthatja. Szintén intő jel lehet, ha rendszeresen végzünk súlyzós edzéseket, és mégis azt látjuk, hogy az izmaink nem fejlődnek és nem erősödnek.