Ijesztő dolog akadt a 4 éves fiú torkán hamburgerezés közben

Egy floridai gyerekorvos, Meghan Martin, a TikTok-csatornáján osztotta meg a nagyvilággal eddigi pályafutásának legérdekesebb esetét. A videóban elmondta, a betegével, egy négyéves kisfiúval először akkor találkozott, mikor a szülei behozták őt a sürgősségire. „Közvetlenül a családi grillpartiról jöttek el, mert a kisfiú evés után hirtelen erős fülfájásra kezdett panaszkodni.”

Meghan azt mondja, alaposan megvizsgálta a gyerek fülét, ám a fájdalom okának nem találta nyomát. „Elküldtem őket egy fül-orr-gégész szakorvoshoz remélve, hogy ott majd megtalálják a bajt.” A gyerekorvos azt mondja, a kisfiú panaszai nem szűntek meg az alaposabb vizsgálat és a gyógyszeres terápia után sem, ezért CT-vizsgálat következett.

„10 nappal az első tünetek megjelenése után a kisfiú ismét a sürgősségi osztályra került. A szülei hozták őt be hajnalban azzal, hogy gyermekük napok óta nem eszik és a láza is felment.” Meghan azt mondja, mivel továbbra sem tudták, mi okozza a tüneteket, minden létező tesztet elvégeztek, többek között egy sokkal részletesebb CT-vizsgálatot is.

„Mikor megnéztük a felvételeket, nem akartunk hinni a szemünknek. Kiderült, hogy egy 2 centis fémdarab ékelődött a gyerek mandulái mellett lévő lágy szövetbe. Az idegen test begyulladt és körülötte tályog kezdett képződni – ez okozta az intenzív fájdalmat.”

A gyerekorvos a videóban elmondta, a fémdarab, ami a gyulladást okozta a grill takarításához használatos súrolókeféből szakadhatott le, majd sütés közben rátapadt a hamburgerhúsra, így kerülhetett végül a kisfiú szájába. Hozzátette, miután egy egyszerű műtéttel eltávolították az idegen testet és leszívták a tályogot, a kisfiú fájdalmai teljesen megszűntek. Meghan az eset után mindenkit arra kér, nagyon figyeljenek oda mivel és hogyan tisztítják a grillt, ezek a fémdarabok ugyanis az emésztőrendszerbe kerülve, bárhol komoly problémát okozhatnak.

