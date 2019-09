Így néz ki a májunk, ha sokat iszunk

A máj rendkívül fontos és összetett feladatokat lát el szervezetünkben. Elsődleges feladata a méregtelenítés: segít kivonni a vérből a méreganyagokat, majd ezek kiürüléséért is felel. Emellett a máj felelős a tápanyagok átalakításáért és elosztásáért, továbbá segíti a véralvadást és a zsírok bontását is. Mivel alapjáraton is méreganyagok lebontását végzi, nagyon strapabíró, és más szerveknél sokkal hatékonyabban regenerálódik. A tartós alkoholfogyasztás azonban a májon is látványos nyomokat hagy.

Meglepő tények a májunkról A máj nemcsak nagyon fontos, de igen érdekes szerv is. Több mint 300 funkciót lát el a testünkben - ezt a számot egyedül agyunk szárnyalja túl. És ez még messze nem minden - kattintson!

Az alkohol ezt teszi a májunkkal

Az alkoholos májkárosodás leggyakoribb kezdő tünete a zsírmáj, ekkor a májsejtekben túlzott mennyiségű zsír halmozódik fel. A májzsugor, más néven májcirrózis is ehhez hasonló állapot, ám míg a zsírmáj regenerálódhat, a cirrózis által okozott károsodás visszafordíthatatlan. A rendszeresen nagy mennyiségű alkoholt fogyasztóknak csak 5-10 százalékánál alakul ki alkoholos májkárosodás. Magyarországon a betegség komoly problémát jelent, százezer főből évente átlagosan 125 ember hal meg alkoholos májbetegségben.

Az alkoholos májkárosodás leggyakoribb kezdő tünete a zsírmáj

A Lifechangers című műsorban Dr. Drew Pinsky egy egészséges májat hasonlított össze egy cirrózis miatt károsodott szervvel. A különbség jól látható: míg az egészséges szerv vörösesbarna színű és sima, addig a beteg máj elsötétedett, szürkésbarna színű, göröngyös és hegekkel tarkított. A hegesedés amiatt alakul ki az orvos szerint, hogy a máj regenerálja az elhalt szöveteket, amelyek a bőrön is megfigyelhető hegekkel gyógyulnak. Az összehasonlító videót az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg!

A májzsugorodás nemcsak az alkoholistákat érintheti, a májat jelentősen károsítja a túlsúly és bizonyos vírusfertőzések - elsősorban a hepatitis B és C - is cirrózist eredményezhetnek. A májat sújtó, krónikus gyulladásos betegség 20-50 év alatt alakul cirrózissá.

Forrás: Prevention.com