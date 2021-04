Ez történik, ha piszkáljuk a sebet

2021. április 11. 10:13

Mindenki szedett már le vart sebről - ha nem is rendszeresen, de gyermekkorában mindenképp. És valószínűleg rá is szóltak emiatt. Tényleg békén kell hagynunk a sebeket, míg a var magától leesik, vagy ha leszedjük, azzal fel is gyorsíthatjuk a gyógyulást?

Természetes sebtapasz egy természetes "sebtapasz", mely elhalt baktériumokból, immunsejtekből és egy fibrin nevű proteinből áll. Amikor megsérülünk, a szervezetünk az összetapadó vérlemezkék segítségével állítja el a vérzést, a fibrin pedig összeköti és összehúzza a seb széleit, így megakadályozza, hogy a seb tovább vérezzen, de azt is, hogy a kórokozók bekerüljenek a sebbe. A var leszedésével ezt kockáztathatjuk. Vagyis ha letépkedjük ezt a megszáradt részt, azzal felszakíthatjuk a sebet - ennek következménye felülfertőződés, lassabb gyógyulás, egyre kiterjedtebb seb lehet. Gyorsíthatja a sebgyógyulást? Örök jegyek a testen Vajon nyomtalanul elmulasztható-e valamennyipattanásvagy sem? És mi marad a kiütéses betegségek után - seb vagy sima bőr? Megelőzhető-e a "lyukacsos", heges bőr, és csupán a helyes kezelést mulasztotta el a hegek viselője? Kattintson a folytatásért! leszedtük a vart és nem engedjük, hogy újabb var keletkezzen a seben (amit aztán újra leszedünk), azzal akár meg is gyorsíthatjuk a seb gyógyulását. A seb környékén található fibrociták célja ugyanis az, hogy kollagén segítségével összezárják a sebet, majd új bőrszövetet alkossanak rajta, így a seb begyógyuljon. A fibrociták azonban nem tudják megfelelően ellátni a feladatukat, ha ki vannak száradva - némi nedvességre (de nem túl sokra) szükségük van a megfelelő működéshez. A minimális nedvességen kívül oxigén is kell a sejteknek. A var a szárazsága miatt lassíthatja a folyamatot, ugyanakkor megvédi a sebet attól, hogy kórokozók kerüljenek bele. A var egy természetes sebtapasz



Ezt a háromszoros feladatot a legújabb fejlesztésű sebkötöző eszközök képesek teljesíteni: ezek a kötszerek rendkívül vékonyak, képesek átengedni az oxigént, megakadályozzák, hogy a seb kiszáradjon, de elvezetik a felesleges folyadékot, így az nem akadályozza a sebgyógyulást. Ezek az eszközök azonban igen drágák és még nem elterjedtek. Bizonyos orvosi kötözési módszerek azonban hasonló hatást képesek elérni, ám ezeket csak speciális esetekben, nagy kiterjedésű sebeknél alkalmazzák. Gyomorégés: gyors otthoni megoldások Koronavírus: miért éri meg szándékosan megfertőzni embereket? Koronavírus: új tünet jelezheti a fertőzöttséget Így jelzi a hasnyálmirigy, ha baj van!



Amennyiben tehát nedvesen tudjuk tartani a sebet , például speciális ragtapasz segítségével, akkor kiélhetjük varleszedési hajlamainkat. Ha azonban erre nincs lehetőségünk, akkor lehetőleg ne piszkáljuk. Így elkerülhetjük az esetleges fertőzéseket, és ha felgyorsítani nem is tudjuk a seb gyógyulását, legalább nem lassítjuk azt le.