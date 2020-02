A szívritmus is árulkodhat pajzsmirigyzavarról

A pitvarfibrilláció a leggyakoribb krónikus szívritmuszavar, a teljes népesség

mintegy 2 százalékát érinti, illetve a 40 év feletti felnőttek negyedénél alakul ki

valamikor az életük folyamán. Dr. Békési Gábor PhD, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigyspecialistája a probléma egyik lehetséges okáról, illetve veszélyeiről beszélt.

Pitvarfibrilláció - ütemhiba a szívben

A pitvarfibrilláció lényegében a szív működésének ütemében bekövetkező változás, melynek során a pitvarok 300-400-szor húzódnak össze percenként. Nagy veszélye, hogy ekkor sokkal könnyebben alakulnak ki életveszélyes vérrögök, így gyakori, hogy stroke-hoz vagy tüdőembóliához vezet a probléma. A pitvarfibrilláció okozhat tüneteket (légszomj, mellkasi fájdalom, szabálytalan szívverés), de lehet tünetmentes is - ebben az esetben orvosi vizsgálat során derül fény az állapotra. A pitvarremegésre több tényező is hajlamosít, leggyakrabban magas vérnyomás, cukorbetegség, egyéb szívprobléma, illetve pajzsmirigy-túlműködés is vezethet a kialakulásához.

Az egyik fő hajlamosító faktor - pajzsmirigy-túlműködés

A pajzsmirigy túlműködése igen sok tünetet okozhat. Leggyakrabban normál étkezés melletti fogyásról, idegességről, alvászavarról, hasmenésről, menstruációs zavarokról és magas pulzusszámról panaszkodik a beteg.

A pitvarfibrilláció légszomjjal és mellkasi fájdalommal jelentkezik

Tanulmányok szerint a pajzsmirigy-túlműködés mindemellett megemeli a pitvarfibrilláció rizikóját is. A British Medical Journal című lapban közzétett eredmények szerint a korai stádiumú hyperthyreosisban szenvedő betegeknél a pitvarremegés kockázata 30 százaléknál nagyobb, míg ha nincs pajzsmirigy-túlműködés, ez csupán 12 százalék.

Éppen ezért hívják fel az orvosok a figyelmet a pajzsmirigyzavar mielőbbi kezelésére, ugyanis - mint látható - nemcsak kellemetlen panaszokat okozhat, de megnöveli az életveszélyes állapotok megjelenésének rizikóját is. Az orvosok azt is hangoztatják, hogy ezek a betegek rendszeresen vegyenek részt szűréseken, melyek során fény derülhet a tünetmentes pitvarfibrilláció meglétére, hiszen azt is kezelni szükséges.

A pajzsmirigy-túlműködés kezelése

A pajzsmirigy-túlműködés meglétére az alacsony TSH-, valamint a megemelkedett T3/T4-szint utal. Ekkor az orvos ellenőriztetheti továbbá az ATPO értékét is, melynek magasabb koncentrációja kóros autoimmun folyamatokra utal - mondja dr. Békési Gábor. A szakértő hozzátette, hogy ezen kívül szükség van még a szerv ultrahangos és izotópos vizsgálatára is, mert a túlműködést okozhatja strúma, illetve hormontermelő göbök is - ez esetben előfordulhat, hogy jódizotópos kezelésre, esetleg műtétre van szükség. Egyéb esetekben gyógyszeres kezelés is elegendő lehet.