A körömrágás egészségügyi kockázatai

Csúnya fertőzések

Ha túl nagy részt rágunk le a körmünkből, akkor felsérthetjük a körömágyat, illetve az alatta lévő érzékeny bőrfelületet. Ezzel szabad utat nyitunk számos kórokozónak és baktériumnak, amely a szánkban található, és nagyon könnyen komoly bőrfertőzést kaphatunk. A leggyakoribb, hogy az ujjbegy, a körömágy megduzzad, kivörösödik, begyullad, és be is gennyesedik, ami nemcsak nem szép látvány, de elég fájdalmas is tud lenni.

Gyulladások

Nyálunk olyan anyagokat tartalmaz, amelyek segítik a zsírok és egyéb ételmolekulák lebontását. Csakhogy ami az emésztésnek jó, a bőrnek már kevésbé, így ezek az anyagok az ujjakra, körömágyba kerülve gyulladásokat, kiszáradást okozhatnak. Nem véletlen, hogy a gyakori szájnyalogatás az ajkak kiszáradását okozhatja - a nyál ugyanis hosszú távon, illetve nagy mennyiségben kiszárítja, károsítja a bőrt.

A körömrágásnak számos egészségügyi hátránya van

Betegségek

Nagyon sok fertőzést kaphatunk el úgy, hogy körömrágás közben a kezünkön, körmeinken lévő kórokozókat a szánkba, majd onnan lenyelve a szervezetünkbe juttatjuk. Nátha, influenza, gyomorfertőzések - a sor hosszan folytatható. Ha a rágásról egyelőre nem is tudunk leszokni, legalább mossunk kezet olyan gyakran, amilyen gyakran csak tudunk.

Körömbenövés

Csúnya és fájdalmas állapot, amely a körömrágóknál igen gyakori. A körömrágás hosszú távon a köröm deformálódásához, illetve a köröm benövéséhez vezethet, és lehet, hogy csak manikűrös segíthet a dolgon.

Arcszemölcsök

Ha sokat nyúlunk az arcunkhoz, illetve a szánkba, akkor a vírussal terjedő szemölcsöknek is nagyon sokat segítünk, hogy eljussanak olyan helyekre, ahová egyébként nem tennék - például az arcunkra. Fontos tudni, hogy a körömrágás nemcsak a kezünket, hanem az arcbőrünket is elcsúfíthatja.

Forrás: prevention.com