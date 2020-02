Kezeletlen aranyér: 5 súlyos szövődmény

Latin szóval nodus haemorrhoidalisnak, vagy hemorrhoidnak nevezzük az aranyeret, amely tulajdonképpen a végbélnyálkahártya alatt elhelyezkedő érköteg. Fontos szerepet tölt be a széklet tartásában, valamint a székletürítés folyamatában is. Betegségről akkor van szó, ha az úgynevezett érpárnát rögzítő kötőszövet megnyúlik, ezáltal maga az érhálózat is kitágul, és az érpárna lecsúszik, valamint előreesik a végbélcsatornából.

A szakemberek azért enyhébb és súlyosabb állapotokat is megkülönböztetnek. Előfordulhat ugyanis olyan, hogy azaranyércsak kissé megnagyobbodik, de nem figyelhető meg az előreesése. Ennél kellemetlenebb, ha székeléskor az érpárnák ugyan lesüllyednek, de maguktól vissza is húzódnak. A következő stádium az, amikor már a mozgás is elegendő ahhoz, hogy előreessenek, nem húzódnak vissza spontán, de még ujjal visszahelyezhetők. A kór legelőrehaladottabb formájában az aranyerek már nem helyezhetők vissza, ezért folyamatosan a végbélnyílás előtt helyezkednek el. A tünetek között a leggyakoribb a vérzés, amelyet a toalettpapíron, vagy ha erősebb, a vécékagylóba csöppenve vehetünk észre.

Civilizációs betegség az aranyér? Genetika? Ez az egyik ok, amiért kialakul valakinél az aranyér. Azonban a külső hatások és az életmódunk legalább ugyanolyan nagy szerepet játszik abban, hogy megjelennek-e a kellemetlen tünetek. Kattintson a részletekért!

Az aranyeres betegek gyakran tapasztalnak kellemetlen nyomást, illetve váladékozást és a nyálkahártya irritációja miatt viszketést, vagy nedvedzést. Kialakulásában genetikai tényezők és életmódbeli problémák egyaránt szerepet játszhatnak. Megeshet ugyanis, hogy eleve gyengébb kötőszövetekkel rendelkezünk, ilyenkor fokozott odafigyelés szükséges az aranyeresség megelőzésére. De gyakran ront az állapotunkon az is, ha erős nyomás helyeződik a hasüregre. Ilyen például a terhesség, a szülés, ha rendszeresen székrekedéssel küzdünk, vagy éppen sokszor emelünk nehéz súlyokat akár a munkánkból kifolyólag, akár edzés során. Tovább ronthat a helyzeten, ha nem figyelünk oda a testsúlyunkra, mozgásszegény életmódot folytatunk, vagy egészségtelenül táplálkozunk, azaz rostszegény étrenden élünk, nem iszunk elég folyadékot, és gyakran fogyasztunk csípős, fűszeres, zsíros ételeket, illetve alkoholt.

Amennyiben akár enyhe tüneteket is érzünk, fontos, hogy orvoshoz forduljunk, hiszen ha elhanyagoljuk a betegséget, az állapotunk folyamatosan romolhat, ráadásul szövődmények is kialakulhatnak. De biztató, hogy az esetek nagy részében az aranyér könnyen kezelhető.

Aranyeres krízis

Ez számít a leggyakoribb szövődménynek. Tulajdonképpen az történik, hogy a kitágult, visszeres csomó a végbél záróizomzatán kívülre kerül és kizáródik. A babnyi méretű kékes-lilás göb konkrétan látható, illetve tapintható a végbél nyílásánál. Rendkívül fájdalmas jelenség, a beteg gyakorlatilag nem tud mozogni, ülni, állni. Mivel a folyamatot gyulladás kíséri, hőemelkedést, lázat és elesettséget is tapasztalhatunk. Az érpárna ilyenkor már nem húzódik és nem is helyezhető vissza, ezért legtöbbször sebészeti beavatkozásra, azaz konkrétan műtétre van szükség.

Vérszegénység

Az egyik legismertebb tünet a vérzés, amelyet általában a székelést követően tapasztalnak a betegek. Ez az esetek többségében nem jelent nagyobb mennyiséget, ráadásul a visszérhálózatból indul, ami kevésbé kockázatos, de azért előfordulhat jelentősebb vérveszteség is. Ha ez a jelenség már hosszútávon is fennáll, és szinte folyamatosnak tekinthető, vérszegénység is lehet a következménye, amely a szervezetben vashiányt, ezáltal pedig fáradékonyságot, állandó kimerültséget, idegességet, koncentrációs zavarokat okoz. Mivel a vérzés daganatra is utalhat, fontos, hogy alaposan kivizsgáltassuk az okait, és minél hamarabb elkezdődjön a kezelés.

Ha kezeletlenül hagyjuk, az aranyér súlyos szövődményeket okozhat. Fotó: Getty Images

Végbéldaganat

Ha egy beteg azzal fordul az orvosához, hogy friss piros vérzést tapasztal a végbél tájékán, a szakember első dolga, hogy eldöntse, daganatról van-e szó, vagy sem. Ezért legtöbbször végbéltükrözést szoktak javasolni. Ha "csak" aranyérről van szó, akkor is figyelemmel kell kísérni a beteg állapotát, és annak változásait, mert az állandó gyulladás és az irritáció is elindíthatja a rosszindulatú sejtburjánzást.

Fertőzés

Az aranyeres csomót csupán egy vékony nyálkahártyaréteg borítja. Mivel ez folyamatos súrlódásnak van kitéve, gyakran meg is sérülhet. A bélsárral történő gyakori érintkezés közben pedig toxikus anyagok is belekerülhetnek. Ezek fertőzést okozhatnak és krónikus gyulladást válthatnak ki, végső esetben pedig akár fekélyesedési folyamatok is elindulhatnak.

Vérrög

Elsősorban akkor alakul ki vérrög az aranyeres csomókban, ha kizáródtak. Ilyenkor ugyanis lelassul az előreesett erek keringése, a lassabban áramló vér pedig pang, ami miatt könnyen alakulhat ki akadály, azaz a véralvadásban olyan fontos szerepet játszó vérlemezkék könnyen összetapadnak. Mivel trombózis esetén az erek rendkívül intenzív fájdalomérzetet váltanak ki, a betegek általában gyorsan felkeresik az orvost, és hamar elkezdődik a kezelés.