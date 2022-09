Így vizsgálják az aranyeret

Sokan azért nem fordulnak orvoshoz időben az aranyeres panaszaikkal, mert félnek a vizsgálattól. Ennek oka pedig leginkább az, hogy az emberek nagy része egyáltalán nem tudja, hogyan zajlik egy ilyen kivizsgálás. Nézzük tehát, mi történik a proktológusnál.

Így zajlik a vizsgált

A szakorvosi konzultáció a páciens kikérdezésével kezdődik. A betegség szempontjából fontos információ, hogy rendszeres-e a széklet, előfordul-e fájdalom vagy vérzés a székeléskor, tapintható-e duzzanat vagy csomó, észlelhető viszketés, váladékozás, voltak-e már korábban is hasonló panaszok. Az aranyérvizsgálat előtt a székletürítés mindenképpen ajánlott, ám nem szükséges éhgyomorral menni.

A proktológiai vizsgálat fájdalommentes, nem okoz kellemetlenségeket, oldalfekvő helyzetben, hashoz felhúzott térdekkel végzik. Nagyon fontos a vizsgálat előtt a rossz érzések elengedése, a testi-lelki ellazulás. A vizsgálat a végbéltájéki bőrterület áttekintésével kezdődik. Így azonosíthatók bizonyos elváltozások, pl. bőrkinövés, végbél-repedés, végbél sipoly, tályog, daganatok. Ezután következik a végbél ujjal történő áttapintása, amellyel a végbél fájdalma, a fájdalom iránya, a záróizom feszessége és az esetleges kinövések is felderíthetők. Ha az ellenőrzés nem hoz meggyőző eredményt, további vizsgálatokra lehet szükség.

A proktológiai vizsgálat fájdalommentes. Fotó: Getty Images

További vizsgálatok

Az anoszkópia a belső aranyerek állapotáról ad információt, az esetleges berepedések, polipok, daganatok kimutatását teszi lehetővé. Az anoszkóp egy kúp alakú, fényforrással rendelkező eszköz, mely a végbélcsatorna alsó 3-4 centiméteres szakaszának áttekintésére szolgál. A vizsgálat oldalfekvő helyzetben történik, gyors, nem okoz fájdalmat. A beavatkozás nem igényel előkészítést, beöntést.

Vérzéses panaszok esetén a megfelelő diagnózis felállításához leginkább a rektoszkópia, vagyis a végbéltükrözés ajánlott, mivel a vérzések hátterében az esetek 20-30 százalékában polip vagy daganat áll. Az időben elvégzett vizsgálattal és a jókor megkezdett terápiával elkerülhető a súlyos állapotromlás. A rosszindulatú daganatos megbetegedéseknél, pedig életet menthet a felismerés. Rektoszkópiával a végbél 20-25 centiméter magasságig vizsgálható, segítségével pontosabban megítélhető az aranyerek állapota.

Az ellenőrzés során merev eszközt vezetnek fel a végbélbe, majd a bélfal körkörös áttekintése érdekében kevés levegőt pumpálnak be. A diagnózis általában 1-2 percet vesz igénybe és a közhiedelemmel ellentétben nem jár fájdalommal, az érintettek csak minimális kellemetlenségről, diszkomfortérzésről számolnak be. Az aranyerek nagysága, gyulladásos állapota, illetve a vérzés intenzitása csak végbéltükrözéssel válhat teljesen egyértelművé. Ilyen előkészülettel történik az aranyerek esetleges kezelése - gyűrűzése - is.