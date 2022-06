Az aranyeres fájdalmat így enyhíthetjük

Mivel kevés szó esik róla, a legtöbb ember az aranyeret a ritka betegségek közé sorolná. Ez azonban nem igaz: egyes kutatások szerint a lakosság 70-80 százalékát érintheti valamilyen formában, a helytelen életmód és az ülőmunka miatt pedig egyre nő a problémával orvost felkeresők száma. Szerencsére a betegség viszonylag ritkán válik veszélyessé, kezeletlenül azonban komoly fájdalmat és akár súlyos szövődményeket is okozhat. Dr. Nádasdi Zsófia gyógyszerésszel beszélgettünk arról, milyen készítményekkel kezelhetjük mi magunk is a tüneteket, és mikor javasolt mindenképpen felkeresni egy orvost.

Kúpot, kenőcsöt vagy tablettát?

Alapvetően háromféle gyógyszerforma közül választhatunk aranyeres panaszok esetén: elérhetőek kúpok, kenőcsök, illetve szájon át szedhető gyógyszerek is enyhíthetik a panaszokat. Ezek legtöbbje recept nélkül is elérhető, kivéve néhány kúpot és kenőcsöt, amelyek magasabb szteroidtartalmuk miatt vénykötelesek - mondta el Dr. Nádasdi Zsófia. A megfelelő készítmény kiválasztásakor az egyik legfontosabb szempont, hogy úgynevezett külső vagy belső aranyérről van-e szó, vagyis hogy a végbélnyíláson belül boltozódik ki az érszakasz, vagy kívül, szemmel láthatóan jelenik meg. Fontos továbbá az is, hogy vérzik-e vagy sem a terület.

Belső aranyér esetén mindenképpen kúpot javasolt használni, de vannak forgalomban kenőcsök, amelyek csomagolása applikátort tartalmaz, hogy a megfelelő adagot a készítményből az aranyér helyére tudja juttatni a páciens. A két gyógyszerforma egymással kombinálható is, így hatékonyabban, gyorsabban megszűnhetnek a panaszok. Külsőleg különböző hatóanyagokat tartalmazó kenőcsök és kúpok állnak rendelkezésre, illetve belsőleg vénaerősítő készítményeket lehet használni az érfal megerősítésére, a gyulladás csökkentésére. A helyileg alkalmazható krémek érösszehúzó hatásúak, de gyulladáscsökkentőt, illetve fájdalomcsillapító hatóanyagot is tartalmazhatnak.

Amennyiben ezek a készítmények nem érik el a kívánt hatást, szájon át szedhető gyógyszereket is felírhat az orvos. Ezek szintén csökkenthetik a fájdalmat, illetve az erekben kialakult gyulladásokat. Jól alkalmazhatóak az általános fájdalomcsillapító készítmények (például ibuprofen, paracetamol) is, ezeket azonban csak megfelelő dózisban, orvosi konzultáció mellett javasolt szedni. „Ha a patikában vásárolt készítményt megfelelő módon használja a beteg, a tünetei azonban az előírt adagolás mellett 2-3 napon belül sem enyhülnek, vagy esetleg még súlyosbodnak is, mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Hirtelen, nagy mennyiségű vérveszteség esetén pedig azonnal orvoshoz szoktuk irányítani a betegeket” – hangsúlyozta Dr. Nádasdi Zsófia.

Előzzük meg a bajt

A gyógyszeres kezelésnél is fontosabb lehet, hogy megelőzzük az aranyeres panaszokat. A prevenció alapja a rostdús, változatos, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag táplálkozás, és a megfelelő folyadékbevitel. Ha a székelés nem okoz nagyobb erőlködést, a széklet állaga normális, kevesebb eséllyel okoz aranyeres panaszokat. „Visszatérő aranyeres panaszok esetén szoktuk javasolni a széklet lágyítását, erre elsősorban különböző oldatokat lehet kapni a patikában, melyek napi szintű használatával, sok folyadékbevitellel normál állagú széklet esetén kevésbé jönnek elő aranyeres panaszok. Ehhez nagyban hozzájárulhat a normál bélflóra visszaállítása is” – mondta el a gyógyszerész.

Folyamatos ülőmunkát végző személyeknél (például irodai dolgozóknál vagy sofőröknél) gyakrabban jönnek elő aranyeres panaszok, számukra célszerű aranyeres párnát, vagy úgynevezett ülőgyűrűt beszerezni a mindennapos munkához – tette hozzá. Fontos lehet ezek mellett a munkaközi szünetek beiktatása, illetve a rendszeres testmozgás is, ami a test egészére pozitív hatással van.