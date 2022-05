Minden egészséges embernek van végbélben elhelyezkedő vénás érhálózata, más szóval aranyere, panaszokat viszont az okozhat, ha a vénatágulat begyullad és megnagyobbodik. Ezt nevezzük aranyeres csomónak, amely a végbél külső vagy a belső oldalán helyezkedhet el. Noha a kettő egyszerre is előfordulhat, most azt mutatjuk meg, hogyan különböztethetjük meg őket.

A belső a gyakoribb

A gyakoribb eset az, hogy a csomó a végbélnyíláson belül van, ahol nincsenek fájdalomreceptorok, ezért a belső aranyér nem fáj, és sokáig tüneteket sem okoz. Ijesztő lehet viszont a később kitágult vénákból származó csekély mennyiségű, élénkpiros vér megjelenése a székletben vagy a vécépapíron. Ez a vérveszteség ritkán vezet vérszegénységhez, de amint arról ebben az összefoglalónkban is írtunk, a belső aranyér olykor okozhat drámai méretű vérzést is. A területet - főleg, ha az váladékozik, fáj vagy viszket - egy idő után nehezebb tisztán tartani, ez pedig ördögi kört indíthat be, aminek az lehet a vége, hogy a csomó kívülre kerül és a felszíne megsérül vagy kidörzsölődik.

Visszahúzódó vagy visszanyomható csomók

A székeléskori hasűri nyomás következtében a csomó a végbél belső falával együtt kifordulhat, szaknéven előesik, bár az esetek többségében a végbélbe visszahúzódik vagy oda visszanyomható. Ha nem tudjuk eldönteni, hogy külső vagy belső aranyerünk van-e, segíthet, ha kísérletet teszünk a csomó visszanyomására. Ha az visszanyomható, akkor a belső típussal van dolgunk. Ezt azonban leginkább a probléma második stádiumában tehetjük meg, az ennél súlyosabb harmadik és negyedik szakasz ugyanis már jóval több fájdalommal jár. Fontos tudni, hogy az utolsó, legsúlyosabb stádium - amelyet akár magas láz is kísérhet - már orvosi ellátást, sőt, sebészi beavatkozást igényel: ilyenkor ne halogassuk a proktológus felkeresését, minél előbb forduljunk szakorvoshoz!

Fontos ismerni és felismerni a külső és a belső aranyeret is. A kép illusztráció. Forrása: Getty Images

Az aranyeres párna

Ha spontán vagy székeléskori fájdalmat tapasztalunk, vérzést viszont nem látunk, akkor itt az idő, hogy megvizsgáljuk, nincs-e ismeretlen csomó a végbél körül, mert ez a külső aranyér legpontosabb jele. A külső aranyér a végbél körüli külső oldalon, a záróizmok alatti területről fejlődik ki, szabad szemmel is látszik és tapintással is beazonosítható, még akkor is, ha egészen kicsi. Ezért is nevezik aranyeres párnának is. A belső aranyérhez képest - és mivel a csomókat bőr fedi - kevésbé hajlamos vérezni, de jóval fájdalmasabb és leginkább abban tér el az előbbitől, hogy nem lehet visszanyomni a végbélbe. Az erőteljes viszketés is árulkodó jele a külső problémának.

Bizonyos esetekben a probléma egyszerűen és tartósan kezelhető az aranyérgyűrűzés módszerével.

A trombózis sem ritka

Megeshet, hogy a külső aranyeres csomó belsejében alvadt vér van, sőt, trombotizálódhat is. A CNN Health News írja, hogy bár a csomó zsugorodásával egy-két héten belül tapasztalhatunk javulást is, de így is előfordulhat, hogy egy megvastagodott bőrszövet marad utána, ami később a tisztálkodást is megnehezítheti, ezért érdemes inkább szakemberhez fordulni akkor is, ha zsugorodó aranyércsomóval van dolgunk.

Van megoldás

Vannak olyan hatóanyagok - és ezeket tartalmazzák a patikák polcain található készítmények is -, amelyek gyorsan enyhítik a panaszokat. Ne féljünk tanácsot, útmutatást kérni a gyógyszerésztől, hiszen az aranyér kezelhető, és ha sikerül felülkerekednünk a szégyenérzetünkön, akkor gyorsan gyógyítható is.