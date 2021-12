A legjobb sportok aranyérbetegségre

A végbélbetegségek megelőzése vagy kezelése kapcsán elsődleges fontosságú a széklet rendezése. Törekedni kell rá, hogy megfelelő rendszerességgel, könnyen üríthető, normál állagú székletünk legyen. A székrekedés nem csak ronthat a különböző végbélbetegségek állapotán, hanem önmagában is előidézheti. Ahhoz, hogy a bélmozgásunk megfelelő legyen, a helyes táplálkozás mellett nélkülözhetetlen a testmozgás, azonban nem mindegy, hogy melyik változatát kezdünk el gyakorolni.

A végbél leggyakoribb betegségei A végbél csupán bélrendszerünk egy rövid szakasza, de többféle kóros elváltozás is kialakulhat itt. Lássuk, melyek ezek. h i r d e t é s

Tiltólistás sportok

A haspréssel és fokozott hasűri nyomással járó sportokat kifejezetten kerülni kell aranyeresség esetén, így a súlyemelést és a konditeremi eszközök komoly százalékának használatát is. Az erőlködés hatására ugyanis azaranyérmegfeszül, vérezni, rögösödni kezdhet, különösen akkor, ha ezt a mozgásformát rendszeresen űzzük. Éppen ezért az aranyér gyógyulási időszakában tilos a testépítő sportágak intenzív folytatása, valamint minden erős haspréssel járó tevékenység.

Szintén ártalmas aranyérbetegség esetén a kerékpározás, valamint a futás is, különösképpen akkor, ha ezt nem megfelelően kialakított cipőben és kemény talajon végezzük. Ilyenkor megnő a végbélre ritmikusan nehezedő, a vénákat erőteljesen megterhelő nyomás, amely hatására az aranyerek fokozatosan elkezdenek megduzzadni. Ráadásul a medencefenék izomzata is meggyengülhet, megnyúlhat, amely hatására a kismedencei szervek megereszkednek.

Javasolt mozgásformák

Aranyeresség esetén futás, kocogás helyett sokkal inkább javasolt a biztonságos, dinamikus séta, az ellipszis tréning vagy az úszás, ami amellett, hogy testmozgás közben tehermentesítik a testet, a víz a megkeményedett vénákat is puhítja. Ha azonban mégsem szeretnénk lemondani sem a futásról, sem a kerékpározásról, válasszunk hozzá megfelelő eszközöket. Futás esetén professzionálisan kialakított, a talpak gördülését biztosító, párnázott futócipőt, emellett kerüljük a kemény talajon - például betonon - való edzéseket is. Kerékpározáshoz válasszunk extrán párnázott ülésű modelleket, illetve szóba jöhet a kivájt biciklinyereg is. Figyeljünk arra, hogy tekerés közben ne a gátizmon támaszkodjunk. Emellett fontos tréning a medencefenék- és záróizomedzés, amelynek elsajátítása korra és nemre való tekintet nélkül mindenkinek javasolt. Az intimtorna ugyanis nem csak a már meglévő aranyér esetén segíti a gyógyulási folyamatot, hanem megelőzésképpen is kiválóan alkalmazható.

A futáshoz is megfelelő kialakítású, kényelmes cipő javasolt. Fotó: Getty Images

Segítsük a gyógyulási folyamatos

A megfelelő sport megválasztása és az egészséges, rostdús étkezés mellett, érdemes az aranyeres panaszokat már az első tünetek megjelenését követően kezelni. Az olyan gyógynövények, mint a természetesen gyulladáscsökkentő hatású kamilla, varázsmogyoró levél, illetve körömvirág kivonata, kenőcsök vagy kúpok formájában, vény nélkül is elérhetőek a patikákban. Szintén aranyeres panaszokra javasoltak a szukralfát tartalmú készítmények is, amelyek a felülethez tapadva mechanikai védelmet biztosítanak - a sportolás közben még aktívabban igénybe vett - bőr és nyálkahártya számára.

A fájdalmas tünetek megelőzésére és kezelésére alkalmazhatóak olyan speciális végbélkúpok, illetve kenőcsök, amelyek elölt E-coli baktérium kultúra szuszpenziót tartalmaznak. Ezek a készítmények olyan immunválaszt váltanak ki a szervezetből, amelyek fokozzák a természetes védekezőképességet és a sebgyógyulást. Az érvfalakat erősíthetjük belsőleg, szájon át szedhető tablettákkal is: a növényi eredetű bioflavonoid tartalmú készítmények rugalmassá teszik az érfalakat, megkönnyítik a vér áramlását, és csökkentik a gyulladást. Alkalmazásukkal sokat tehetünk az állapotromlás megelőzése érdekében.