Veszélyesek lehetnek a lejárt kozmetikumok?

Sokaknak található a fürdőszobájában, neszesszerében olyan bőrápoló vagy sminktermék, amiből még csak kevés hiányzik, de valójában már hosszú hónapok, esetleg évek óta kinyitotta. Az ilyen termékeken érdemes ellenőrizni, hogy nem járt-e már le a szavatosságuk, mert ha igen, akkor a használatuk akár komolyabb egészségügyi problémákat is okozhat.

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a kozmetikumoknak nem véletlenül van lejárata és az sem véletlen, hogy a gyártókat törvényileg kötelezik arra, hogy a lejárati határidejüket feltüntessék a csomagolásukon. Azt a tanácsot pedig, hogy a lejárati időn túl ne használjuk őket, vegyük komolyan! Érthető, ha nem szívesen dobunk ki valamit, ami félig még tele van, de az egészségügyi kockázatokat tekintve hosszú távon még mindig így járunk jobban.

Persze előfordulhat az is, hogy semmi bajunk nem lesz, ha a bőrünkkel valamilyen szavatossági idejét túllépett kozmetikum érintkezik. Egyes termékek esetében a szavatosság lejárta csupán annyit jelent, hogy a bennük lévő aktív hatóanyagok elvesztik a hatékonyságukat, sminktermékeknél pedig a színük kevésbé lesz élénk vagy pigmentált.

A fényvédőknél extrán fontos a szavatossági idő

Az azonban, hogy nem váltanak ki irritációt, még egyáltalán nem ok arra, hogy használjuk is őket és ez a bőrápoló termékek közül különösen igaz a fényvédőkre. Ezek ugyanis a szavatossági idejükön túl már nem biztosítanak megfelelő védelmet az UV-sugarak káros hatásai ellen, ezért ha lejárt fényvédőt használunk, akkor nem csak annak nő meg az esélye, hogy leégjünk, hanem annak is, hogy rosszindulatú bőrelváltozásaink alakuljanak ki.

Bizonyos termékeknél különösen fontos, hogy figyeljünk a lejárat dátumára. Fotó: Getty Images

A fényvédők szavatossága általában felbontástól számított 12 hónap, ugyanakkor jobb minden nyáron új flakonnal venni akkor is, ha a tavalyiból még van, főleg ha nagy melegben vittük magunkkal a vízpartra vagy kirándulni, mert a magas hő is csökkentheti a bennük lévő összetevők hatékonyságát. Fényvédőből érdemes inkább a kisebb kiszerelést vásárolni, mert így nagyobb eséllyel használjuk el teljesen.

Ne kockáztassunk meg egy bakteriális fertőzést

Más kockázatai is vannak annak, ha a szavatossági idejükön túl használunk arckrémeket, szérumokat vagy akár sminktermékeket. Elszaporodhatnak bennük a kórokozók, amelyek a bőrre kerülve irritációt, gyulladást, bakteriális fertőzéseket okozhatnak. A szemre, illetve szem köré használt termékekkel különösen érdemes körültekintőnek lenni, hiszen a könnyezés, viszketés, kipirosodás mellett egy szemfertőzést is beszerezhetünk, ha nem vigyázunk. Egyébként ezeknek a termékeknek van általában a legrövidebb szavatossági ideje.

Sokszor a lejárati dátum ellenőrzése nélkül is ki lehet szúrni, ha egy kozmetikum már megromlott. Megváltozik a szaga, akár kifejezetten fura vagy kellemetlen is lehet és gyakran el is színeződik. Megváltozik az állaga, vizesebb, hígabb lesz, vagy épp ellenkezőleg, besűrűsödik, esetleg elválnak egymástól a benne lévő textúrák, és vékony vizes vagy olajos réteg keletkezik az arckrémünk tetején. Ha ezeket a jeleket nem tapasztaljuk, de a lejárati dátumot már túlléptük, inkább akkor se használjuk tovább az adott terméket.

A gyerekek, babák bőrére különösen vigyázzunk

A termékek lejárati dátumát általában felbontástól számítva tüntetik fel a csomagoláson, de azért érdemes egy pillantást vetni a gyártási dátumra is, mert egy 2-4 éve gyártott termék már nem feltétlenül jó akkor sem, ha a csomagolása még bontatlan. Ha nem vagyunk biztosan a dolgunkban, akkor a gyártónál is érdeklődhetünk a lejáratról.

Azoknál a termékeknél, amelyekhez nem nyúlunk minden nap, tehát nem valószínű, hogy 2-3 hónap alatt elfogynak, érdemes egy alkoholos filccel ráírni a felbontás dátumát, így biztosak lehetünk benne, hogy nem fogjuk tovább használni, mint ahogy szabadna.

Azok, akiknek egyébként is érzékenyebb és irritációra hajlamosabb a bőre, vegyék nagyon komolyan a termékek lejárati dátumait, emellett természetesen a babák és gyerekek esetében is nagyon fontos, hogy ne mosdassuk, kenjük őket semmivel, aminek kételkedünk a szavatosságában.

A lejárati időre ne csak a bőrápoló, hanem a sminktermékeknél is figyeljünk oda, hiszen ezek is a bőrünkre kerülnek. Ezek közül is a szemfestékek, szempillaspirálok járnak le leghamarabb, általában 3-6 hónap a szavatossági idejük, amit tartsunk is be, ha szeretnénk megőrizni a szemünk egészségét. A rúzsok, szájfények általában 12-24, az alapozók, korrektorok, púderek és pirosítók pedig 12-18 hónapig őrzik meg a minőségüket.

A cikket Dr. Vass Ilona bőrgyógyász-kozmetológus lektorálta.

