Gyomor- és emésztési panaszok

A hirtelen fellépő gyomorgörcsöket, gyomorfájdalmat például sokkal gyakrabban azonosítják fekéllyel, vakbélgyulladással vagy vesekővel. Ha azonban ezek a fájdalmak nem szokatlanul erősek, és szinte mindig bizonyos ételek fogyasztása után lépnek fel, akkor ételallergiát vagy intoleranciát is jelezhetnek. Különösen, ha kiütések vagy viszketés is jelentkezik a száj körül, megdagad a nyelv, a száj vagy a torok, illetve légzési nehézségek lépnek fel. A hányinger, hányás sem mindig gyomorfertőzés tünete, irritábilis bél szindrómára és allergiára is utalhat - ilyenkor is gyakran kísérik az előbbi tünetek.

Szokatlan allergiatünetek, amelyeket gyakran más betegségeknek tulajdonítunk

Csalánkiütés

Csalánkiütést is sok minden okozhat, stressz, fertőzés, autoimmun betegségek, vagy akár mégasztmais, de nem ritka, hogy valamilyen allergiás reakció például gyógyszerre, rovarcsípésre, ételre, napra, illetve kontaktallergia esetén is felléphet (mikor valamilyen krémre, mosószerre vagyunk érzékenyek, amely érintkezik a bőrünkkel). Ha a csalánkiütéstlázis kíséri, főleg gyerekeknél, akkor az szinte biztosan nem allergia, hanem valamilyen fertőző betegség tünete.

Szemviszketés

Ha a szemünk ég, viszket, kivörösödik és könnyezik, akkor az lehet baktérium vagy vírus okozta kötöhártyagyulladás vagy krónikus szemszárazság tünete, de allergiás eredetű kötőhártyagyulladásé is. A kettő közötti különbséget az jelezheti, hogy utóbbi nagyon gyakran jelentkezik szezonálisan, vagy miután valamilyen allergénnel érintkeztünk, illetve nagyon ritkán kíséri szemváladékozás, és nem zavarja a látást.

Az allergia sokféleképpen jelentkezhet: olykor talán nem is gyanakszunk arra, hogy panaszaink hátterében ilyen probléma áll. Milyen kevésbé ismert tünetei lehetnek az allergiának? Kattintson!

Száraz köhögés

A krónikus, száraz köhögés, amely 3 nap után sem enyhül, szintén lehet allergiás tünet, különösen, ha tüsszögés, orrdugulás is kíséri. Az allergiás köhögést gyakran keverik össze a krónikus bronchitisszel, refluxszal, illetve a dohányzás miatti köhögéssel. Az orrfolyás, illetve szemtünetek megjelenése kísérőként segíthet eldönteni, hogy melyikről van szó.

Mandulagyulladás

A mandulák, illetve a nyelvcsap megduzzadása, gyulladása lehet krupp, influenza, nátha, bakteriálisfertőzésvagy mononukleózis tünete. Ugyanakkor valamilyen allergiát is jelezhet: erre utalhat, ha diófélék, mogyoró, illetve például nyers zöldség vagy gyümölcs fogyasztása után tapasztaljuk.

