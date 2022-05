Piros foltok a bőrön: ezt jelezheti

A napallergia kialakulása mögött számos tényező állhat. Lehetnek örökletesek, mint a bőrszín, a bőrtípus, a pigmentáció, a szeplők, az anyajegyek száma. Sokaknál pedig amiatt jelentkeznek a bőrtünetek, hogy olyan testápolót, dezodort használnak, esetleg olyan gyógyszert szednek, amely a bőrt fokozottan fényérzékennyé teszi.

Ezek a tényezők mind hajlamosítanak napallergiára, de a pontos kiváltó ok még nem ismert. Napallergia esetén a bőrtünetek, egészen pontosan a kiütések nemcsak azokon a területeken jelentkezhetnek, amelyeket közvetlenül ér a napsugárzás, hanem azokon is, amelyek ruhával fedettek - de ez a ritkább eset.

A napallergia kialakulása mögött számos tényező állhat. Fotó: Getty Images

Árulkodó jelek

A tünetek egyénenként változhatnak: van, aki csalánkiütésszerű tüneteket tapasztal, van, akinek a bőrén piros foltok jelennek meg, és olyan is, akinél pattanások alakulnak ki a bőrön. Az apró kiütések a fényhatást követően órák, de napok után is megjelenhetnek, leggyakrabban azokon a testrészeken, amelyeket közvetlenül ért a fény, de súlyosabb esetben az egész testen. A bőr felhólyagosodhat, viszkethet, éghet. A tünetek, a napfény kerülése után néhány nappal általában maguktól elmúlnak, de van, akinél akár maradandó bőrelváltozás is keletkezhet.

A napallergia megjelenése gyakran nagyon hasonlít a leégéséhez - a kettőt onnan lehet megkülönböztetni, hogy napallergiás reakció után a bőr nem hámlik le, viszont a bőrtünetek gyakran kiújulnak, akár több évben is egymás után.

Mit tehetünk ellene?

A megelőzés azért nehéz, mert még mindig nem tudni pontosan a napallergia kiváltó okát. Kerülni kell a direkt napfényt, különösen délelőtt 10 és délután 3 óra között, és természetesen elengedhetetlen a bőrtípusnak megfelelő, minél magasabb faktorszámú fényvédő termékek használata. Ha gyógyszert szedünk, mindig tájékozódjunk róla, hogy lehet-e fényérzékenyítő mellékhatása. Emellett kerüljük a parfümök, dezodorok használatát azokon a bőrfelületeket, amelyeket a napsugárzás közvetlenül érhet. Legyünk óvatosak az olyan fűszernövények használatával, mint az ánizs vagy a kömény, amelyek érzékenyebbé tehetik a bőrt a napfényre.

Forrás: care2.com