Parlagfű: nem csak légúti tüneteket okozhat

A jól ismert légúti tünetek mellett a parlagfű allergia egyéb panaszokat is okozhat. Dr. Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa összefoglalta, hogy melyek ezek.

Vörös szemek

A parlagfű-allergia szénanáthás tüneteket okoz, amiről elsősorban a tüsszögés, orrfújás, orrdugulás jut eszünkbe. A szénanátha azonban gyakran idéz elő szempanaszokat is: vörös szemek, allergiás kötőhártya-gyulladás jelentkezhet. A panaszok a levegőből a szembe jutó pollenek hatására fokozódnak – ez ellen érdemes napszemüveggel védekezni, illetve kerülni kell a szem dörzsölését, megérintését. A szemtünetek ellen antihisztamin-tartalmú szemcsepp segíthet, így csökkenteni lehet a szénanátha tüneteként jelentkező szemviszketést, és ezáltal a szemdörzsölést is.

A parlagfű-allergia nem csak légúti tüneteket okozhat. Fotó: Getty Images

Viszkető torok

A szénanátha tünete is lehet, ha gyakran tapasztalunk kellemetlen, viszkető érzést a torkunkban. A szem- és orrviszketéshez hasonlóan ezt is okozhatja a parlagfűpollen belélegzése, de gondolni kell a keresztallergia lehetőségére is. Különösen, ha a torokviszketés nemcsak ilyenkor, hanem a parlagfűszezontól függetlenül, egész évben jelentkezik, és egyéb tünet is társul mellé, például ajak- vagy szájpadlásviszketés, duzzanat, égő érzés. Ilyen esetben ugyanis valamilyen élelmiszer fogyasztásához köthetőek a tünetek. Parlagfű-allergia esetén keresztallergiát okozhat a többi között a görögdinnye, a cukkini, banán és az uborka is.

Súlyosbodó ekcéma

Parlagfűszezonban bőrtünetek is jelentkezhetnek, és a meglévők is súlyosbodhatnak. A bőrre tapadó pollenek ugyanis bőrviszketést, ekcémás tüneteket okozhatnak. A viszketést antihisztaminok szedésével, illetve ekcéma elleni krémek használatával enyhíthetjük. Érdemes vékony ruházattal védeni a bőrt attól, hogy a pollenekkel közvetlenül érintkezzen, illetve pollenszezonban nem javasolt a szabadban teregetni. A nedves ruhán megtapadó pollenek egész nap közvetlenül irritálják a bőrt, belélegzésük pedig nemcsak a bőr-, hanem a légúti tüneteket is felerősítheti.

Dr. Moric Krisztina hangsúlyozza, hogy egyéni érzékenységtől és az aktuális pollenkoncentrációtól függően a parlagfűszezonban egyénenként eltérő lehet az allergiás tünetek erőssége. Ettől függetlenül az allergia orvosi kezelése minden allergiás számára fontos, mert csak így lehet megelőzni az újabb allergiák kialakulását, és azt, hogy szövődményként asztmás tünetek jelentkezzenek.

