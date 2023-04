Az időjárás változásai befolyásolhatják az asztmás tüneteket. Esős, párás időben, de nagy hőségben is fokozódhatnak a panaszok, illetve allergiás asztma esetén a pollenkoncentráció miatt is erősödhetnek a tünetek. Ha azonban az elmúlt időszakban gyakrabban tapasztaltad a tüneteket és emiatt sűrűbben használod a rohamoldó készítményeket, elképzelhető, hogy a kezelési tervet kell módosítani. Dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász, a Tüdőközpont főorvosa elmondása alapján az alábbiakban azt ismertetjük, milyen egyértelmű jele van annak, hogy a személyre szabott kezelés nem megfelelő, ezért változtatni kell rajta.

Az időjárás változásai befolyásolhatják az asztmás tüneteket. Fotó: Getty Images

A jól kezelt asztma tünetmentes

Az asztma lépcsős kezelésében a tünetmentesség eléréséhez szükséges gyógyszereket állapottól függően lehet módosítani. A beteg panaszai és a vizsgálati eredmények alapján a dózist csökkenteni és növelni is lehet.

A megfelelően kezelt asztma azt jelenti, hogy a beteg azt a gyógyszert és olyan dózisban szedi, amely biztosítja számára, hogy nem jelentkezik nehézlégzése, sem köhögési rohama. A betegsége miatt nem esik ki a munkából, nem igényel asztmás roham miatt kórházi vagy sürgősségi ellátást, és a jól beállított kezelés mellett gond nélkül sportolhat is. Ezt az állapotot nevezzük jól kontrollált asztmának.

A túl gyakori rohamoldó használat gyanús

Az asztma kezelése során fenntartó és rohamoldó készítményeket is alkalmaznak. A fenntartó kezelés célja a légutak gyulladásának csökkentése. Ezeket a készítményeket tartósan és rendszeresen kell szedni a megadott mennyiségben – akkor is, ha nincsenek panaszaid. A rohamoldó szerekre olyankor van mindenképp szükség, ha az alábbi tüneteket észleled:

a légutak szűkülete miatt a kilégzés nehezített;

zihálás, mellkasi nyomó érzés;



a levegővétel egyre nehezebb, köhögési roham, légszomj jelentkezik.



A nem megfelelően kezelt asztma árulkodó jele az is, ha heti két alkalomnál is többször van szükség a rohamoldó szerek használatára. Ilyen esetben az asztma fenntartó kezelésén módosítani kell. Ha ezt tapasztalod, az előírt fél-egy éves kontrollvizsgálat mellett soron kívül is keresd fel kezelőorvosodat!

Mikor javasolt még a soron kívüli kontroll?

Nem csak a súlyos, rohamot jelző tünetek utalhatnak arra, hogy az asztma kezelésén módosítani kell. A betegség romlását, egy későbbi rohamot is előre jelezhetnek bizonyos enyhébb, akár más betegségekkel is könnyen összetéveszthető tünetek, úgymint:

a fizikai teljesítőképesség csökkenése,

és a gyakori, rohamszerű köhögés.



A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!