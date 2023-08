Ezért rosszabb az allergiád éjszaka, mint nappal

"Az allergiás tünetek valóban rosszabbak éjszakánként" - magyarázta dr. Purvi Parikh allergológus és immunológus a Health-nek. Ennek több oka is van: egyesek ellen tehetünk, azonban sajnos van olyan is, amire nincs ráhatásunk.

A gravitáció ellenünk dolgozik

"Amikor az ember lefekszik, gyakorlatilag az orrából minden lecsurog a torkába" - mondja dr. Parikh. A test anatómiája miatt egyre többet és erősebben köhögünk, zihálunk, és nehezebben lélegzünk fekvő, mint álló helyzetben. Érdemes ezért több párnát beszerezni és a fejünk alá tenni, hogy ne súlyosbodjanak annyira a tünetek.

Hálószobai körülmények

"Sokan olyasmire allergiásak, ami megtalálható a hálószobájukban" - mondja dr. Parikh. Ilyenek például a poratkák, amelyek a párnákban, matracokban élnek, vagy a penészgombák, amelyek a házak falában vagy beázás után alakulnak ki.

"A kültéri és beltéri allergének együtt rosszabbá tehetik a tüneteket" - magyarázza Dr. David Rosenstreich immunológus. Ezért érdemes annyi allergéntől megszabadulni, amennyitől csak tudunk: például ne legyen szőnyeg a hálónkban (vagy porszívozzuk rendszeresen), használjunk speciális, antiallergén paplant, valamint légtisztítót.

Nem csak beképzeljük, valóban rosszabbak éjszakánként az allergiás tünetek. Fotó: Getty Images

A velünk alvó kisállat

Sajnos a kutyánk vagy a macskánk is rosszabbíthatja a tüneteket, amennyiben allergiásak vagyunk rá és együtt is alszunk vele. Bár nem túl népszerű tanács, Dr. Parikh szerint jobban tesszük, ha nem engedjük fel többet kedvenceinket az ágyunkra. Szerinte a legjobb, ha egyáltalán nem engedjük be az állatokat a hálószobába.

Behozott pollenek

Ha nem a beltéri allergének rontják a tüneteket, akkor azok a pollenek lehetnek a bűnösök, amelyeket mi vittünk be önkéntelenül. A pollen ugyanis a bőrön, a hajon és a ruházaton maradhat, ezért lefekvés előtt érdemes lezuhanyozni és tiszta pizsamát venni, ha nagyon megvisel az allergia. Ugyanez igaz a kedvencekre is: behozhatják testükön a polleneket, ezért is érdemes átgondolni az együtt alvást.

Nincs, ami elterelné a figyelmet

Nemcsak az allergiát, hanem minden más betegséget is rosszabbul viselünk éjszakánként. "Az ember nappal elfoglalt, elfeledkezik a tünetekről, úgyhogy valamivel jobban érzi magát. De amikor már az ágyban fekszik, nem köti le más a figyelmét, és sokkal rosszabbnak érzi az allergiáját" - magyarázza Dr. Rosenstreich.