Egészségszempontból nem mindegy, mikor születtünk

Az allergiás betegek száma az 1950-es évektől kezdődően folyamatos emelkedést mutat, ám kétségtelen, hogy az utóbbi 20 évben drasztikus növekedés figyelhető meg nem csak az Egyesült Államokban, hanem világszerte - mondta el dr. Augusztinovicz Mónika fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa. Jelenleg a magyarok egyharmada érintett az allergiás betegség valamilyen formájától, a prognózisok szerint ez a szám tovább emelkedik majd a következő években is.

Az asztma a szeptemberben, az akut bronchitisz pedig a novemberben világra jötteket veszélyezteti inkább. Fotó: Getty Images

Egy korábbi, 2015-ös kutatás már összefüggést állított fel 55 betegség kialakulása és a születés időpontja között. A Journal of the American Medical Informatics Association közlése szerint is az őszi és a téli hónapokban születettek betegesebbek, a tavaszi és nyári születésűekhez képest. A légúti betegségek közül az asztma a szeptemberben, az akut bronchitisz pedig a novemberben világra jötteket veszélyezteti inkább.

7 természetes módszer allergia ellen Tavasszal nagy gondban lehetünk, ha az allergia gyakori vendég nálunk. Még ha meg is úsztuk előző évben szipogás és könnyezés nélkül, egyáltalán nem biztos, hogy ez az idei szezonban is sikerülni fog. Kivéve, ha nem próbáljuk ki az alább összegyűjtött természetes allergiakezelési módszerek valamelyikét. Kattintson! Az Allergy folyóiratban most megjelent vizsgálat is hasonló eredményre jutott, az allergiás betegségek vonatkozásában. A DNS-metilációt 367 résztvevőnél, teljes vér epigenom-szintű vizsgálattal feltérképező kutatás szerint, ekcéma jóval gyakrabban fordul elő az őszi születésűek körében, mint a tavasziaknál.

A kutatók azonban nem javasolják, hogy a gyermeket vállaló párok, mintegy egészség-horoszkópként a születés várható időpontjához igazítsák a fogantatás időpontját. További vizsgálatok szükségesek az összefüggések megértéséhez, illetve annak feltérképezéséhez, hogy az azonos évszakok, akár évenként is igen eltérő időjárása, miként befolyásolhatja a betegségek későbbi megjelenését.

Az allergiás betegség kialakulásával kapcsolatban már több teória is született. Ismerjük a higiéne-hipotézist, miszerint a túlzott tisztaság miatt nem tud megfelelően fejlődni az immunrendszer, és ezért leszünk egyre többen allergiásak.

Több kutatás első helyen említi az anyatejes táplálás prevenciós szerepét. Azt is tudjuk, hogy a légszennyezettség és a magas allergénterhelés a korai években - penészes, poratkás gyerekszoba - is egy olyan tényező, amely elősegítheti a tünetek megjelenését, ám ez ideáig úgy tűnik, hogy a főszerepet mégis családi örökségünk játssza.

"Egy allergiás szülő esetén 30, két allergiás szülő esetén már közel 80 százalék az esélye annak, hogy a gyermek is allergiás lesz. A gyermek azonban nem magát a betegséget, hanem a hajlamot örökli, ezért fontos a környezeti tényezők szerepe."

Forrás: Budai Allergiaközpont