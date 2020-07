Az allergiát így lehet megelőzni

Meg lehet előzni az allergiát?

Az allergiás eredetű nátha a magyar lakosság egytizedét érinti. Kora tavasztól, késő őszig sokaknál okoznak problémát a levegőben lévő apró részecskék, pollenek, melyek a szezonális allergia legfőbb okozói.

A szénanáthának nevezett szezonális allergáiák igen gyakoriak. Fő tünetük az orr, a szájpadlás, a torok és a szemek viszketése, vízszerű orrfolyás, orrdugulás, gyakori tüsszögés. Néha jelentős mértékű könnyezés, szemviszketés is kíséri. Ugyanakkor a fejfájás, köhögés, kilégzési sípolás és az ingerlékenység is a jellemző a szezonális allergiában szenvedőknél.

Az allergia az év minden szakában megjelenhet. Már ultrahanggal is kezelhető

Az allergiás megbetegedések az év bármely időszakában megjelenhetnek, vagy akár egész évben fennállhatnak. A leggyakoribb allergének a háziporatkák ürülékei, az állati eredetű (főként háziállatok: macska, kutya, nyúl) szőrök, hám, és testnedvek, valamint a gombaspórák. Ritkábban élelmiszerek, csótány ürüléke okoz megbetegedést. Az allergiák hagyományos kezelése általában antihisztaminokkal, szteroidokkal történik.

Hogy működnek az allergia elleni gyógyszerek?

Az allergia elleni gyógyszerek csak tüneti kezelésére szolgálnak, idővel egyre nagyobb dózisra van szükség ahhoz, hogy hatékonyan enyhítsék a kellemetlen tüneteket. Az allergiás megbetegedések gyógyításánál ideális esetben az oki kezelésen lenne a hangsúly, ez pedig nem jelent mást, mint az allergén száműzését a környezetéből. Ennek a megvalósítása azonban szinte lehetetlen.

Az allergén kerülése, kiiktatása a környezetből a gyakorlatban azt jelenti, hogy házon kívül tartjuk kedvencünket, modern légszűrőkkel szereljük fel otthonunkat, kerülünk bizonyos ételeket, gyógyszereket. A súlyos szezonális allergiában szenvedőknek ajánlott olyan helyre költözni, ahol nincs jelen az allergén. A háziporra érzékenyeknek pedig a szakemberek azt javasolják, távolítsanak el a lakásból minden porfogót, magazint, könyvet, dísztárgyat, cseréljék le a kárpitozott bútorokat, távolítsák el szőnyegeket, függönyöket gyakran porszívózzanak, takarítsanak. A napi tisztálkodás része legyen a rendszeres hajmosás is.

Ám a lakás gondos tisztán tartásával sem lehet teljesen megszabadulni az allergénektől, maradéktalan tünetmentességet elérni. Modern fejlesztéseknek köszönhetően azonban az allergia megelőzésében, kezelésében is jelennek meg újdonságok, amik egyszerűbbé és könnyebbé tehetik az allergiás betegek életét, nem szükséges a kellemetlen tünetekkel együtt élniük.

Innovatív szerek az allergia megelőzésére

Az állattartóknak komoly fejtörést okoz, ha kiderül, allergiásak kedvenceik szőrére, tollára. Ilyenkor a legkézenfekvőbb, ha megválnának kedvencüktől, de ez sem biztosít minden esetben maradéktalan javulást, hisz az allergének a lakás egész területén cirkulálhatnak, megülhetnek a szövetekben, függönyökön, ruhákon. Bár lehet, hogy a kis kedvenc már hónapok óta nem él a lakásban, az allergiát kiváltó anyagok ugyanúgy jelen vannak.

Egy innovatív felfedezésnek köszönhetően azonban nem kell fájdalmas búcsút vennünk háziállatunktól, nyugodtan maradhat mellettünk. E modern fejlesztésű készítmények a különféle allergének és az azokat szállító apró részecskék elektrosztatikus jellemzőit deríti fel. Az állati eredetű allergének töltését ismerve, valamint a pozitív és negatív töltésű anyagok kötődésének elvét kihasználva közömbösítik a házi kedvencek szőrén lévő allergéneket. Ugyanakkor meggátolják, hogy az állatok simogatása során a levegőbe kerülő irritáló anyagok kellemetlen panaszokat váltsanak ki. A kedvencek szőrére kenhető "allergén-megkötő" készítmény meggyőző védelmet nyújt a kínzó tünetek ellen. Tapasztalatok alapján a betegek 97 százalékánál igazolható a szer hatékonysága, 50 százalékkal csökkenthető az allergiaellenes gyógyszerek mennyisége.

Az allergia azimmunrendszerfokozott, kóros reakciója az allergénekre. Az allergének azoknak az anyagoknak (például pollenek, házi poratka, állati szőrantigének) a - kevés kivételtől eltekintve - fehérje-alkotórésze, amelyek a túlérzékenységet okozzák. A túlérzékenység kóros állapot, amelyben az érintett személyeknél olyan külső ingerek okozzák a megbetegedést, amely másokra nincs ilyen hatással. Részletek!

Az elektrosztatikus alapon működő az allergének bizonyos típusainak, (pl. pollenek, poratka, penész) "közömbösítésére" kifejlesztett spray-k, oldatok és mosószeradalékok is kiválóak a háztartások tisztántartására. Segítségükkel az ágyak, a kárpitos bútorok, a ruházat, valamint a levegő is megtisztítható, megszabadítható az allergénektől. A mosószeradalék alacsony hőmérsékletű mosásnál is hatékonyan pusztítja el az adott textíliában megbuvó poratkák nagy részét, sok esetben 100 százalékos eredménnyel. Fő összetevőik a hatásmechanizmusuk alapját jelentő pozitív töltésű felületaktív anyagok, ún. kvaterner ammónium-sók, amik a negatív töltésű allergénekhez kötődve "semlegesítik" azokat.

Ultrahang a légúti allergiák ellen

Az egész évben fennálló légúti allergiák is sokak életét megkeserítik. Kezelésében a poratka elleni elektromos készülék nyithat új távlatot. Az atkák és a gombák (Aspergillus, Mucor, Penicillium) a párás, meleg helyeket kedvelik. Egész évben jelen vannak a háztartásokban, a téli hónapokban azonban súlyosabb tüneteket okozhatnak. Takarítás, fűtés, illetve 60%-nál magasabb páratartalom hatására a zárt térben kialakult koncentrációjuk megnő. Az atka ürülékének beszáradt maradványai még hosszú ideig megmaradnak, és időről-időre a levegőbe jutnak, csakúgy, mint a gombaspórák, amelyek az eldugott, nedves, rosszul szellőző helyeket kedvelik.

A készülék ultrahangos mechanikai rezgéseket bocsát ki, mely megakadályozza a poratkák szaporodását és fejlődését, így csökkenti a levegőben lévő allergének mennyiségét.

A kémiai anyagtól mentes környezetbarát eszköz nemcsak az allergiásoknak, de az asztmától, ekcémától szenvedőknek is megoldást nyújt. A termék hálózatról működik, emberre, állatra veszélytelen. Az ultrahang rezgésein alapuló készülék hatásosságát számos klinikai teszt igazolja.