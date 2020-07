Allergiásak lehetünk a futásra?

A csalánkiütés Acsalánkiütésokairól, tüneteiről, előfordulásáról, kezeléséről a Betegségek A-Z lexikon szócikkében.

A bőrön tapasztalható reakciókat, mindez pedig egy igen túlzó változata annak a reakciónak, amellyel sejtjeink reagálnak a vibrációkra. A kutatás mögött több amerikai kutatóintézet áll, például a National Institute of Allergy and Infectious Diseases vagy a National Institutes of Health is.Az tanulmányért felelős Dr. Anthony Fauci szerint kutatásuk feltárja az emberi immunrendszer és a hízósejtek működését, illetve, hogy ezek hogyan képesek allergiás reakciókat beindítani. (A bőrben és más szöveteinkben megtalálható hízósejtek bizonyos ingerek hatására hisztaminokat és másés a környező szövetekbe, ezt a folyamatot nevezzük degranulációnak.)