Allergiás? Ezzel a házi készítésű itallal védekezhet

A Mail Online értesülései szerint egy brit cég nemrég bejelentette, hogy egészséges és finom megoldást találtak a tüsszögés és könnyezés ellen, ráadásul olyasmit, amit bárki otthon is kikeverhet.

Igyon reggelire egy allergia elleni koktélt!

A koktél receptje

1 hüvelykujj méretű gyömbérdarab

fél citrom, héjastul

1 kb. 4 cm-es ananászdarab

1 alma

A londoni Covent Gardenben lévő The Juice People nevű cég munkatársai szerint a Hayfever Aid nevet viselő koktél titka az antihisztaminokban és gyulladásgátló hozzávalókban rejlik. A keverék az ígéret a gyógyszerekre jellemző kábító mellékhatások nélkül csökkenti a tüneteket.valamint rengeteg C-vitamin található, annak érdekében, hogy maximális védelmet nyújtson a pollen káros hatásai ellen, illetve minimálisra csökkentse az immunválaszt (ami tulajdonképpen az allergiás tünetek formájában jelentkezik).A brit nemzeti egészségügyi szolgálat (NHS) statisztikái szerintvalamikor élete során. Az előrejelzések szerint az előttünk álló évtizedekben emelkedni fog az allergiások száma, mivel a légszennyezés miatt a légkörben rekedő pollen koncentrációja is emelkedni fog. Adrianna Stoyanova, a The Juice People táplálkozási szakértője azt tanácsolja, a pollenszezonban az érintettek minden reggel fogyasszanak a koktélból, illetve szükség szerint a nap második felében is igyanak legalább egy pohárral."Ez a gyümölcslé-keverék csodásszemben" - magyarázta a Mail Online-nak adott interjújában. "A hozzávalókban nagy mennyiségű természetes antihisztamin és gyulladáscsökkentő vegyület található, amely enyhíti vagy akár teljesen meg is szünteti a szervezet ilyenkor intenzíven jelentkező immunválaszát. Az ananász, az alma és a citrom nagy mennyiségű C-vitamint is tartalmaz , amely egy erős antioxidáns. Erre mindenképpen szüksége van az allergiások szervezetének."A szakember szerint a koktél fogyasztását már néhány héttel az allergiát okozó pollenek megjelenése előtt érdemes elkezdeni, illetve napi több adagot fogyasztani, ha valakinek nagyon intenzívek a tünetei.További természetes alternatívát jelenthet a citromolajjal megbolondított kamillatea , illetve a grapefruit és citrom felforralt leve. Mások a borsmenta teára esküsznek a légutak tisztítására.A hozzávalókat turmixgépben összeturmixoljuk és jéggel keverve fogyasztjuk.