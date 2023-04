Ezért lehet veszélyes a fekete henna

A hennatetoválás ártalmatlan mókának tűnhet. Egyrészt az ember kipróbálhatja általa, hogyan mutatna rajta egy tetkó úgy, hogy a festék pár hét után lekopik a bőréről. Ráadásul az igazival ellentétben nem fájdalmas, mert tű sem szükséges a felviteléhez.

Viszont először is érdemes tisztázni a különbséget a "sima" henna és a fekete henna között.

A DermNet szerint a henna növényből nyert, barnás színű festéket évszázadok óta használják a bőr, a haj és a köröm színezésére. A hindu és a közel-keleti országokban ünnepi alkalmakkor, például esküvőkön díszítik hennával a testüket az emberek.

Szépen néz ki, de veszélyes lehet a Fekete Henna. Fotó: Getty Images.

Ezzel szemben a fekete hennának általában nincs köze a természetes hennához. A feketében ugyanis egy para-fenilén-diamin, röviden PPD nevű anyag van, ez adja a festék sötét színét. Ezt az anyagot hajfestékekben is használják, de tetoválások esetében nem engedélyezett az Európai Unióban.

Ugyanis egyeseknél a PPD allergiás reakciót vált ki: a vele érintkező bőr kipirosodik, viszketni kezd, fájhat és sebes is lehet. Akár életre szóló érzékenységet is okozhat, ezért utána a hajfestékekre is allergiás reakciót adhat az immunrendszer - írja a Bristish Skin Foundation.

A természetes henna barnás színű. Fotó: Getty Images.

A legtöbb embernél akkor jelentkezik a panasz, ha külföldre utazik, olyan országba, ahol a PPD-tartalmú festékeket még használják. Ilyenkor általában pár napon belül a bőr vörös vagy hólyagos lesz ott, ahol a tetoválás van, ez általában elmúlik a festék lekopásával együtt. Egy újabb érintkezés esetén viszont az allergiás reakció már 48 órán belül jelentkezik.

Általában kortikoszteroidokat tartalmazó kenőccsel kezelik, súlyosabb esetben antibiotikummal, illetve antihisztaminnal is a viszketés enyhítésére.

