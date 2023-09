A főzés és a gyertya égetése is ronthatja az asztmások tüneteit

Egy romantikus, gyertyafényes vacsorára valószínűleg kevesen mondanának nemet, az azzal járó, beltéri levegőt károsító hatások ugyanakkor az egészségünkre is káros hatással lehetnek. Dán kutatók egy friss tanulmányban felhívták a figyelmet, hogy a gyertya égetése, illetve a sütés-főzés során levegőbe kerülő anyagok súlyosbíthatják az asztmások tüneteit - írja a Science Daily.

Óvatosan a gyertyafényes vacsorákkal

Amikor bekapcsoljuk a sütőt, vagy gyertyát gyújtunk, a légtér 100 nanométernél kisebb, ultrafinom részecskékkel és gázokkal telítődik. Megfelelő szellőzés hiányában ezek jelentős részét be is lélegezzük, aminek egészségkárosító hatásait több tanulmány is igazolta már. Az Aarhusi Egyetem Közegészségügyi Tanszékének friss kutatása most kimondottan azokat a fiatal, 18 és 25 év közötti embereket vizsgálta, akik enyhe asztmával küzdöttek.

Vigyázzunk a gyertyafényes vacsorákkal, ha asztmás tüneteink vannak! Fotó: Getty Images

"A vizsgálat során megfigyeltük, hogy még az enyhe asztmában szenvedő, kimondottan fiatal résztvevőknél is kellemetlen tüneteket jelentkeztek, ha a helyiséget nem szellőztették megfelelően főzés, gyertyaégetés közben. A fiatalok szervezete általában ellenállóbb, mint a középkorú vagy idős embereké, ezért is aggasztó, hogy a levegőbe jutó részecskék náluk is érzékelhető panaszokat váltottak ki" - hangsúlyozta Karin Rosenkilde Laursen, a tanulmány vezetője.

A kutató szerint a tanulmány eredményei nem csupán az asztmával küzdők számára lehet tanulságosak. A tél közeledtével ráadásul egyre többen gyújtunk a lakásban gyertyákat, illetve a szellőztetések is megrövidülnek a hűvösebb kinti idő miatt, a beltéri levegő tisztaságára így kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Erről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk.