Mire kell figyelni a macska étrendjének összeállításakor?

A házi készítésű macskaeledel ezért veszélyes - részletek!

Ahhoz, hogy megfelelően állítsuk össze macskánk étrendjét, nem árt tisztában lenni, néhány nagyon fontos dologgal. Először is, hogy nem is különböznek tőlünk annyira doromboló kedvenceink. Mire gondolunk? Egy újszülött kiscica életében ugyanúgy kulcsfontosságúak az első hónapok, mint egy csecsemő életében. Ilyenkor alakul ki egész hátralévő életüket, általános egészségüket meghatározó immunrendszerük, étkezési szokásaik, szocializációjuk. Éppen ezért, ahogyan egy kisbaba esetében is mindent megteszünk, hogy elősegítsük egészséges fejlődésüket, ugyanígy kell eljárnunk egy kiscica esetében is. Amíg a kismacska szopik, addig egészségét azzal támogathatjuk, ha odafigyelünk arra, hogy az anyacica megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékot kapjon, ami gazdag jó minőségű fehérjében, vitaminokban és ásványi anyagokban, továbbá a megfelelő hidratáltságról is gondoskodnunk kell.

A megfelelő táplálás a macska egészségének alapja. Fotó: Getty Images

Ahogy azonban telik az idő, úgy kell megismertetnünk aprócska nyivákoló barátunkat az anyatejen túl a számára megfelelő táplálékokkal. Több szempontból sem kaphatják azonban azt az eledelt, amit addig csak az anyacica evett. Egyrészt, mert - legyen az akár száraz táp, akár nedves - a darabkák mérete számukra nem megfelelő, így fennállhat a fulladásveszély. Másodsorban, mert egy kifejlett állat tápanyagszükséglete eltér egy fejlődő szervezetétől. Harmadrészt, mert egy növésben lévő cicának több kalóriára van szüksége, mint egy felnőtt macskának.

Ezekre a tápanyagokra van szükség 1 év alatt

Mi történik doromboló kedvencünkkel élete első évében? Nyilván felfedezi a körülötte lévő világot, sokat alszik, sokat játszik, de ami most számukra különösen fontos, viszonylag gyorsan, sokat nő. E gyors fejlődést leginkább azzal tudjuk támogatni, ha egyrészt megismertetjük az anyatej mellett egyre többféle táplálékkal, hiszen később már ezekből fog állni étrendje. Ehhez célszerű mindig a junior cicáknak tervezett eledeleket választani, és először mindig a nedves táppal kezdeni, majd fokozatosan bevezetni a száraz tápot is. Az ideális az, ha étrendje ezek keverékéből áll. Összetételében a cicaeledelben fontos, hogy legyenek jó minőségű, de könnyen emészthető proteinek, ezek szükségesek ugyanis az izomzat megfelelő fejlődéséhez. Kellenek továbbá olyan élelmi rostok, melyek segítik az egészséges emésztést. És nélkülözhetetlenek a megfelelő vitaminok, ásványi anyagok és antioxidánsok, melyek egyrészt támogatják kis doromboló kedvencünk immunrendszerét, csontjait, és az első védelmi vonalat jelentő bőrét és szőrét is.

Milyen vitaminok kellenek a kiscicáknak?

Mennyi tápot adjunk a kismacskának? Egy átlagos 4 kilós felnőtt macska kalóriaigénye mozgékonyságától függően 210-220 kalória, egy kiscicának azonban ennél többre van szüksége, lehetőleg nedves és száraz tápból biztosítva. Fontos, hogy a száraz táp kalóriaértéke mindig magasabb, ezért például, ha 4-5 hónapos cicánál akarjuk "belőni", hogy mennyi eledelre van szüksége, az tisztán száraz tápból körülbelül 60 gramm, ha azonban mixeljük az eledeleket, akkor szárazból kb. 20 gramm, mellé nedves tápból mintegy 250 gramm szükséges, ezt pedig napi 3-4 étkezésre kell elosztani.

Ahogyan az embernek, úgy a macskának is szükséges általános egészsége megőrzése szempontjából a C-, a D-, és az E-vitamin, valamint a szelén, a magnézium és acinkis. Szép bőre és bundája nemcsak azért fontos, mert jól esik simogatni, de elsődleges barrierként azok védik meg kedvencünket a külső kórokozókkal, és egyéb negatív hatásokkal szemben, ezekkel támogathatjuk: biotin (H-vitamin), A-, B1-, B2-vitaminok. Csontozata megfelelő fejlődéséhez kalcium és foszfor szükséges, míg az agya fejlődésnek elengedhetetlen az anyatejben (a macskáéban és az emberiben is megtalálható) DHA, azaz dokozahexaénsav, ami az omega-3 zsírsavak egy formája. Amennyiben tehetjük, válasszunk olyan eledeleket, amikben mindezek mellett még található taurin, mely a szív, az agy, a szem egészségét szolgáló aminosav, valamint réz, mely egyrészt a kalcium beépüléséhez szükséges, másrészt a zavartalan vérképzéshez, és a központi idegrendszer működéséhez.

Ivartalanítás és felnőtt kor

Szerencsére egyre többen ismerik fel Magyarországon is, hogy a felelős állattartás része az ivartalanítás. Figyelnünk kell azonban arra, hogy a beavatkozást követő akár 18 hétig is tartó regenerációs időszakban cicánk igényei eltérnek nem ivartalanított társaiétól. Mozgékonysága csökken, étvágya azonban nő, ezért fordulhat elő, hogy ha a gazdi nem ennek megfelelően próbálja etetni és testmozgásra sarkallni, akkor az ivartalanított állat "kicombosodik", azaz egyszerűen szólva meghízik. Mivel - ahogyan az embereknél, úgy az állatoknál is - a fogyásnál sokkal könnyebb a megelőzés és az egészséges testsúly megőrzése, így a műtét után figyeljünk arra, hogy kedvencünk olyan, kimondottan ivartalanított állatok számára összeállított tápot kapjon, ami segíti egészsége megőrzését. Egyeztessünk állatorvosunkkal az ideális testsúlya tekintetében és mérjük rendszeresen. Próbáljuk mozgásra ösztönözni, amire a legjobb a közös játék. Végül, de nem utolsó sorban pedig biztosítsunk mindig friss és tiszta vizet számára, hiszen napi legalább 150-180 ml-t kellene innia, persze ez függ attól is, hogy milyen arányban kap száraz és nedves tápot.

Milyen vitaminokra van szüksége egy felnőtt cicának? Ha röviden akarunk válaszolni, akkor ugyanazokra, mint egy kölyöknek. Hiszen minden életkorban fontos az egészséges izomzat, csontok, látás, fogak stb. megőrzése. Amiben némi különbség felfedezhető, az az, ahogyan az ételeknél, úgy a vitaminok, ásványi anyagok stb. esetében is elegendő a kevesebb. Illetve másra helyeződik a fókusz. Míg egy növésben lévő cicánál például a csontok vagy az agy fejlődése a fontos, addig egy felnőtt állatnál a fogak épségének megőrzése, a testsúlykontroll és a többi közt a húgyutak egészségének megóvása válik elsődlegessé.

Az ivartalanított és a felnőtt cicák táplálása egyébként alig különbözik, hiszen a testsúlykontroll folyamatosan szükséges ahhoz, hogy macskánk hosszú, egészséges életet élhessen, ne kelljen a túlsúly miatt krónikus betegségekkel, mozgásszervi panaszokkal küzdenie - akárcsak egy elhízott embernek. S, hogy mennyivel kevesebb tápanyagra van szüksége egy felnőtt cicának, mint egy kölyöknek? Jelentősen. Ha csak száraz táppal etetjük, egy négy kilós állatnak elegendő lehet - már amennyiben abban minden fehérje, zsír és egyéb tápanyag biztosított - kb. 55 gramm. Nedves táppal vegyesen ez azonban már azt jelenti, hogy 15 gramm száraz mellé legfeljebb 170 gramm nedves eledelt szervírozzunk kedvencünknek, hogy megóvjuk az elhízástól. Vigyázzunk azonban arra, hogy "ne dőljünk be" a szívszaggató nyávogásnak, mert bár a cicáknak kevesebb az ízlelőbimbójuk, mint a kutyáknak vagy az embereknek, nekik is vannak kedvenc ízeik, melyet szívesebben esznek, és abból akár többet is "kérnek", mint amennyire valójában szükségük lehet. Ragaszkodjunk a napi kétszeri etetéshez, és lehetőleg a cica ne ott egyen, ahol az emberek, mert megzavarhatja, ha azt látja, hogy körülötte mindenki eszik, csak ő marad ki.

Szenioroknál erre figyeljünk

Egy macska 7 év felett már idősnek, 11 felett már matuzsálemnek számít. Ahogy az emberek, úgy az állatok is veszítenek mozgékonyságukból a kor előrehaladtával, ennek ellenére nem kell jelentősen csökkenteni eledelük mennyiségét, étkezéseik gyakoriságát, de sokkal jobban oda kell figyelnünk arra, hogy mivel tápláljuk őket. Gyomruk már sokkal gyengébb, nehezebben emésztik meg a zsírokat és a fehérjéket, ezért a tápanyagok sem úgy szívódnak már fel testükben, mint egy fiatal állatéban. Ezért is fontos, hogy szenior cicáknak összeállított tápot kapjanak. Probléma lehet még, hogy a szaglásuk és ízérzékelésük is tompul a korral, ezért csökken az étvágyuk. Ilyenkor célszerűbb nekik nedves tápot adni, ami abból a szempontból is jobb, hogy sok idős macska már fogproblémákkal küzd, így a száraz tápot nehezebben rágja meg. Esetükben a kóros soványság legalább akkora probléma lehet, mint az elhízás, ezért mindig figyeljünk arra, hogy milyen súlyban vannak. Ha úgy látjuk, hogy a változás rövid időn belül jelentős, feltétlenül forduljunk állatorvosunkhoz.