Így élhet tovább a macskánk

Rendszeres vizit az állatorvosnál

A macskákról sokan tudjuk, hogy ha nem érzik jól magukat, hajlamosak elrejtőzni. De a PetMD.com által megkérdezett állatorvos azt javasolja, ezt nem érdemes megvárni. Inkább előzzük meg a bajt, és vigyük el cicánkat évente legalább egy ellenőrzésre az állatorvoshoz.

Benti cica vagy kerti kedvenc?

Ajánlott a macskát inkább bent tartani, mert így kevesebb eséllyel szed össze élősködőket, illetve jelentősen csökken a mérgezések és a balesetek esélye is.

Ajánlott a macskát bent tartani

Finom falatok

Fontos, hogy kedvencünk jó minőségű, fajtájának megfelelő, számára elegendő mennyiségűés tápláló ételt kapjon - ha lehet, száraz és konzervkaját vegyesen. Ezen kívül az is lényeges, hogy mindig ellenőrizzük, megette-e az adagját. Ha az addig jó étvágyú házikedvencünk nem eszik, hívjuk fel az állatorvost vagy vigyük be hozzá a cicát.

Súlyos kérdés

Ellenőrizzük havonta macskánk súlyát. Arra is érdemes figyelni, ha fogyott, és arra is, ha hízott, mert ezek a változások az egészségéről is árulkodnak. A tartós túlsúly pedig - ahogy az embernél, úgy a cicáknál is - egészségtelen: cukorbetegséghez, máj- és ízületi problémákhoz vezethet.

Macska aktivitása

Elegendő mozgásra, vadászatra, játékra a benti cicáknak is szükségük van. Akik ezt nem kapják meg rendszeresen, boldogtalanabbak lesznek, és nem is élnek olyan sokáig, mint az ilyesmivel rendszeresen "lefárasztott" társaik. Szerezzünk hát be nekik néhány macskajátékot, illetve jó, ha körmeiket kaparófán koptathatják.

Fésű, kefe

Fésülni nemcsak a saját hajunkat ajánlott naponta, hanem doromboló házikedvencünk bundáját is, főleg, ha hosszabb szőrű cicánk van. Ezzel nemcsak a szőrzet karbantartartásában vállalunk aktív részt, hanem könnyebben észrevesszük azt is, ha a macskánk fogyott, hízott, esetleg csomó vagy más típusú változás (fájó pont, seb) van a testén.

Alomtisztítás mindennap

Takarítsuk mindennap a macskaalmot! Ezzel nemcsak a lakásunkban lesz kellemesebb a levegő, hanem - a fésüléshez hasonlóan - azonnal észrevehetjük azt is, ha valami nem stimmel az állat székletével, illetve ha túl sokat vagy túl keveset pisil.

Etetés-itatás? Nem mindegy, miből!

Bizony, a macskáknak nemcsak az nem mindegy, hogy mit esznek vagy isznak, hanem az sem mindegy, miből. Előnyben részesítik a szélesebb szájú, lapos edényeket, mert azokból anélkül tudnak enni és inni, hogy a bajuszuk hozzáérne az edény oldalához (ezt nagyon nem szeretik).

Fogas kérdés

Sokan nem is gondolnák, de a macskáknál a szájhigiéniai problémákat sem szabad félvállról venni, hiszen azok a fogak elvesztéséhez, fertőzésekhez, sőt, szív- és veseproblémákhoz is vezethetnek.

A jelszó: odafigyelés

Érdemes figyelni kedvencünket, főleg, ha már idősebb, mert akár egy kis viselkedésváltozás is betegséget jelezhet. Ne vegyük félvállról, ha például az addig jókedvű, játékos cicánk nem akar előjönni játszani. Ha pedig tüsszögést, köhögést, hányást tapasztalunk, vagy a macskaalmon kívül is találunk pisit a lakásban, akkor inkább vigyük el állatorvoshoz, mert komolyabb betegség is állhat a háttérben.

Mikrochip

Állatorvosok szerint akkor is ajánlott bechipeztetni a cicát, ha egyébként benti, mert ha nyitva marad az ajtó és elszökik, a megtalálónak talán ez lesz az egyetlen lehetősége, hogy hazajuttassa a család kedvencét.

Forrás: petmd.com