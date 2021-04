A macskákra ezért veszélyes a házi koszt

Akárcsak az emberek esetében, a macskák táplálkozásánál is fontos, hogy minden, a szervezetük számára szükséges tápanyagot biztosítson az étel, amit kínálunk nekik. A megfelelően összeállított étrend biztosítja, hogy a macska egészséges, az immunrendszere pedig ellenálló legyen, megtartsa az ideális súlyát és a bundája is fényesen csillogjon. Az, hogy pontosan mennyi és milyen összetételű táplálékot igényelnek, függ a cica korától, testsúlyától és attól, hogy ivaros vagy ivartalan az állat. Ezt otthoni körülmények között nem egyszerű kiszámolni, megvalósítani pedig még nehezebb. Bár az interneten számos receptötletet találhatunk a házilag készített macskaételekhez, ezeket érdemes fenntartással kezelni.

Mire kell figyelni a macska étrendjének összeállításakor? Mutatjuk, mennyi kalóriára van szüksége egy cicának egy nap, mennyi vizet kellene innia, hogyan kell változtatni a diétáján életkoronként, s azt is, hogyan támogathatjuk mindezzel az immunrendszerét.

A Kaliforniai Egyetem 2019-ben publikált tanulmánya kimutatta, hogy az online elérhető, cicáknak szánt receptek között alig akad olyan, amelyik az összes szükséges tápanyagot megfelelő mennyiségben tartalmazná. A kutatók 114, felnőtt macskákra szabott receptleírást vizsgáltak meg, ezek 40 százaléka semmilyen útmutatást nem írt a helyes adagolásra vonatkozóan, és sajnos egyetlen olyat sem találtak, amely az állatorvosok szerint minden szükséges tápanyagot biztosíthatott volna a cicák számára - azaz hosszú távon különféle hiánybetegségek kialakulásához vezethet, ha csak ezt adjuk a kedvencünknek.

A receptek többségében 3 vagy több alapvető tápanyag koncentrációja sem volt elegendő, és ami ennél is meglepőbb, hogy 7 százalékuk (azaz mintegy 8 recept) olyan összetevőket is tartalmazott, amelyek kifejezetten mérgezőek lehetnek a macskák számára. Vagyis hiába a jó szándék és az utánajárás, a macskák megfelelő étrendjét házi készítésű fogásokkal nem könnyű biztosítani. Ennél jóval kényelmesebb és ami még fontosabb, körültekintőbb választás, ha kifejezetten a kedvencünk igényeire szabott macskatápot kínálunk neki, hogy biztosan ne szenvedjen hiányt semmiben. Mellé ne feledkezzünk meg a bőséges friss vízről sem - ezt a cicák esetében gyakrabban kell cserélni, mint a kutyáknál, ők ugyanis csakis a friss, tiszta, szagtalan vizet isszák meg. Épp ezért ma már olyan speciális itatót is beszerezhetünk a macskánknak, ami napközben a csobogókhoz hasonlóan forgatja a vizet, hogy az ne váljon állottá.

Nem minden hasznos, ami ízlik neki

A családi étkezések alkalmával a székünk mellett felbukkanó, tágra nyílt, esdeklő cicatekinteteknek kevés gazdi tud ellenállni, így a négylábúak rendszerint bele-belekóstolhatnak az emberi táplálékokba is. Az asztal alá "eső" falatokkal azonban több szempontból is érdemes óvatosnak lenni. Egyrészt a nap folyamán kapott kis kóstolók észrevétlenül megdobhatják az állat által elfogyasztott táplálék kalóriamennyiségét, ami könnyen hízáshoz vezethet - különösen a szobában tartott cicáknál, akik jóval kevesebbet mozognak, mint a szabadban is megforduló társaik, de az ivartalanított macskák is hajlamosabbak a plusz kilók felszedésére. Másrészt pedig sokan nem gondolnak bele, hogy az emberi ételek közül több veszélyes is lehet az állatokra, és akár egy-két falat is mérgezéshez vezethet. Nézzük, mely élelmiszereket nem szabad a macskának adni, még kis mennyiségben sem!

Nem mindegy, hogy mi kerül a macska táljába. Fotó: Getty Images

Csokoládé

Nemcsak a kutyákra, hanem a macskákra is veszélyes a kakaóban található, teobromin nevezetű vegyület, ami izomrángást, görcsrohamot és szívritmuszavarokat okozhat a kedvencünknél. Nagy mennyiségben tartalmaz ebből az anyagból az étcsokoládé, ezért sose hagyjunk elöl az édességből.

Alkohol

Figyeljünk rá, hogy ne hagyjunk őrizetlenül a lakásban semmilyen alkoholos italt, amibe a cica belekóstolhat! A szeszes ital a macskáknál máj- és agykárosodást okozhat, egy evőkanálnyi mennyiségtől már kómába eshet a négylábú, ennél több pedig akár végzetes kimenetelű is lehet az állat számára.

Koffein

A kávéban, teában, energiaitalokban és kólában található koffeintől a macskák nyugtalanná válnak, légzésük felgyorsul, izomgörcsöket és heves szívdobogást tapasztalhatnak, ezért a koffeines italokat sem szabad olyan helyen hagyni, ahol a cica belenyalhat.

Tej és tejtermékek

Általános tévhit, hogy a macskák számára a tej megfelelő szomjoltó! Már a kölyökcicák nagy része is érzékeny a tehéntejre, felnőttkorára pedig a legtöbb macska laktózérzékennyé válik, azaz nem tudja megfelelően lebontani a tejben és tejtermékekben található tejcukrot. Éppen ezért a tej mellett a tejszín, a vaj, a tejföl, a kefir, a joghurt és a lágy sajtok is hányást, hasmenést okozhatnak a cicáknál.

Nyers hús, tojás

Mindig kérjük ki az állatorvos tanácsát, mielőtt nyers húst, halat vagy tojást adnánk a macskának, ezek az élelmiszerek ugyanis hányást, hasmenést, súlyosabb esetben akár szalmonella- vagy E.coli-fertőzést is okozhatnak a kis kedvencünknek. Sok háziasszony a főzés közben a nyers húsról levágott zsíros cafatokat is odaadja a cicának, ám ez könnyen hasnyálmirigygyulladáshoz vezethet.

Hagyma, fokhagyma

Főleg a magyar konyha használja előszeretettel a hagymaféléket, ám ezek nem tesznek jót a macskák emésztésének. Már egy gerezdfokhagymavagy egy szál újhagyma elfogyasztása is gyomor-bélrendszeri panaszokat válthat ki az állatnál, ha pedig rendszeresen eszik hagymát a macska, könnyen vérszegénység alakulhat ki nála.

Tonhal

Bár a cicák nem bánnák, ha mindennap tonhalat kellene enniük, ez hosszú távon nem válik az egészségükre. Ritkán, kis mennyiségben még nem árt nekik a tonhal, ám az emberi fogyasztásra kínált változatokban túl sok a telítetlen zsírsav, emiatt nagy mennyiségben úgynevezett zsírszövetgyulladást okozhat a macskáknál a tonhalfogyasztás.

Ha arra gyanakszunk, hogy a kiskedvencünk belekóstolt valamilyen számára mérgező finomságba, netán tetten is értük, azonnal hívjuk az állatorvost vagy az állatkórházat! Próbáljuk felmérni, hogy mennyit ehetett az állat a potenciálisan mérgező ételből - a szakértő ennek fényében fogja eldönteni, hogy szükséges-e bevinni a rendelőbe megfigyelésre. Az állatorvos a vérteszt eredménye alapján infúzió adását vagy indokolt esetben az állat gyomrának kimosását is elrendelheti.