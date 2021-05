A macska ezért hányhat étkezés után

Számos ártalmatlan oka lehet annak, hogy a macskánk étkezés után hány. Egyes esetekben viszont komolyabb problémára is gyanakodhatunk - főleg, ha a hányás gyakori, és egyéb tünetek kísérik.

Túl gyorsan vagy túl sokat evett

A túlevés és a habzsolás sok macskatartónak ismerős lehet. Ha az állat nagyon éhes - mert mondjuk később értünk haza a munkából és elcsúszott az etetés ideje -, hajlamosabb többet enni a kelleténél. De ugyanez a veszély akkor is fennáll, ha a cicánknak nagyon ízlik az étel, ezért szinte abba sem tudja hagyni az evést. Ezért nagyon fontos, hogy mindig figyeljünk arra, mekkora adagot adunk neki - így könnyen elkerülhető a túlevés és a hányás.

Ha nem sikerül rájönnünk a hányás okára, kérjük állatorvos segítségét! Fotó: 123rf

A túl gyors evés pedig azért okozhat problémát, mert a macska emésztőrendszere nincs felkészülve rá. Ha a macska gyomra túl gyorsan tágul ki, akkor az automatikusan öklendezésre készteti az állatot. Ebben az esetben a hányadék nagy mennyiségben tartalmaz emésztetlen ételt. Ennek megelőzésében is az adagolás a kulcs: inkább többször kapjon kevesebb ételt. De jó megoldás lehet a nagyobb etetőtál is, ebben ugyanis jobban szétterül az étel és így lelassíthatjuk a habzsolást.

Új tápja van, vagy allergiás

Ha az orvosunk valamilyen okból étrendváltást javasolt a macskának, valószínűleg a jól bevált tápot is le kell cserélnünk. Ilyenkor nagyon figyeljünk rá, hogy ne váltsunk túl hirtelen. Fontos, hogy fokozatosan vezessük be az új élelmiszert az állat étrendjébe - ellenkező esetben hányás és hasmenés jelentkezhet. Azonban egy újfajta jutalomfalat is felboríthatja a macska emésztését, így érdemes kisebb mennyiséget venni ezekből, és csak fokozatosan bevezetni.

Az allergia tünetei az alábbiak lehetnek:

hányás, hasmenés

köhögés, tüsszögés

szemkönnyezés

orrfolyás

Ha azt látjuk, hogy csak bizonyos típusú ételek elfogyasztása után hány a macska, könnyen lehet, hogy allergiás. Ezt az állatoknál is gyakorlatilag bármi kiválthatja, akárcsak az embereknél. Leggyakrabban a tengeri ételek, tejtermékek, gabonafélék vagy bizonyos zöldségek okozhatnak panaszokat.

Műanyag- vagy textildarab került a gyomrába

Okozhat hányás az is, ha a cica gyomrába műanyag- vagy textildarab került. Ha azt vesszük észre, hogy valamilyen bútordarabból, szőnyegből, ruhából vagy csomagolásból hiányzik egy darab, akkor érdemes gyanakodni arra, hogy az állat lenyelhette. Ilyenkor minél előbb vigyük állatorvoshoz a kedvencünket, mert az oda nem illő dolog problémát okozhat a gyomorba, hányás közben pedig elakadhat a nyelőcsőben.

