Jelek, hogy a macskánk szeret minket

Az egyik legnyilvánvalóbb ilyen jel a "bucizás", vagyis amikor a homlokukat a gazdi homlokához, arcához vagy más testrészéhez érintik. A mozdulat hatására az állat szervezetében endorfin termelődik. Szintén a szeretet jele, ha hozzánk dörzsölik a pofájukat. Ilyenkor olaj ürül ki az arcukban lévő mirigyekből, amivel megjelölnek minket, jelezve, hogy hozzájuk tartozunk.

A macskák sokféleképpen kifejezhetik a gazdi iránti szeretetüket

A cica hangulatát általában meg lehet határozni abból is, hogy hogyan tartja a farkát. Ha a macska farka enyhén felfelé áll, a vége pedig határozottan az ég felé mered, akkor az egyértelműen azt jelzi, hogy kedvére való a társaságunk. A bizalmukat azzal fejezik ki, hogy felveszik velünk a szemkontaktust, és nagyon lassan pislognak egyet-kettőt. Ilyesmit csak azzal csinálnak, akit ismernek, és akiben megbíznak, ezért a legjobb, ha egy hasonló, lassú pislogással reagálunk is ilyenkor.

A dorombolás nem csak szeretetet jelezhet

A dorombolás is szolgálhatja a szeretet kifejezését, de leginkább csak akkor, ha közben hozzánk is dörgölőznek, bújnak, esetleg közben a szemüket is lecsukják. A cicák ugyanis olyankor is dorombolnak, amikor félnek, és próbálják magukat megnyugtatni (illetve az anyacicák is így nyugtatják a kismacskákat), sőt, akkor is csinálják, ha fáj valamijük.

Meglehetősen egyértelmű jel, ha ránk ülnek vagy fekszenek, pláne, ha ilyenkor még dagasztani is kezdenek. A szakértők szerint a dagasztás a felnőtt cicákat is visszarepíti a boldog és biztonságos gyerekkorba, mivel ez a mozdulat olyankor alakul ki, amikor az újszülött cicák az anyjuk emlőjét nyomkodják, hogy meginduljon a tejelválasztás.

A mosdatás, vagyis az, ha nyalogatni kezd minket a cica, szintén a szimpátiájának kifejezése. Több macskás háztartásokban gyakran megfigyelhető, hogy nem mindegyik macska mosdatja a többit - amelyiket igen, azt kedveli, és megbízik benne, és ugyanez a helyzet akkor is, ha ezt egy emberrel csinálja. Ha az állat egeret, bogarat, gyíkot fog, és elénk hozza, bármennyire is nem örülünk neki, szintén a szeretete jele. Ilyenkor megosztja velünk a zsákmányát, ami a részéről egyfajta tiszteletadásnak felel meg.

