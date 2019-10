A legbarátságosabb macskafajták

A balinéz macska lényegében nem más, mint egy hosszú szőrű sziámi. Senkit ne tévesszen meg arisztokratikus külsejük - szeretetre méltó bohócok ők, akik mindig mindenben részt szeretnének venni, amit csak a gazdájuk csinál, mert annyira ragaszkodnak hozzá. Okosak, szeretik a társaságot, ráadásul jól nevelhetők.

Miért nem szeretik egyes macskák, ha megölelik őket? Részletek itt.

A burmai macskával szintén jól járnak a gazdik. Aktív, imádja a társaságot, imád a gazdája ölébe kuporodni, vagy ha azt épp nem sikerül, akkor folyamatos nyávogással "beszél" hozzá. Ez a fajta nem szereti, ha magára hagyják, ezért fáradhatatlanul követi az embert mindenhová a lakásban.

A karthauzi macska egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy szinte folyamatosan az ember ölében ül. Kedves, csendes, szelíd és alkalmazkodó természetű, igazi kanapékellék, aki még nyávogni is csak cérnahangon ciripelve szokott.

A burmai macskák imádják az ember társaságát (fotó: 123rf)

A devon rex nagyon értelmes, aktív, játékos, ugyanakkor kifejezetten ragaszkodó fajta. Jó választás olyan családoknak, ahol már nagyobbak a gyerekek, más állatok is vannak, illetve gyakran jönnek vendégek. Macskához képest remekül tolerálják a változást, az utazást is jól viselik, és terápiás macskának is nagyszerűek.

A japán csonkafarkú meglehetősen ritka fajta, amelyet őshazájában igazi szerencsehozóként tartanak számon. Szeretik a társaságot, jól kijönnek a gyerekekkel és más állatokkal, és az utazást is jól viselik. Imádják az embert, gyakran felmásznak a vállára, és amikor csak tehetik, a sarkában vannak.

A bájosan tömpe lábú munchkin cicák, avagy tacskómacskák termetükhöz képest igen aktívak és játékosak. Imádják a játékot, és nagyon barátságosak. A gazdájukon imádattal csüngenek, de az idegenektől sem ijednek meg.

A norvég erdei macskák fenségeges látványt nyújtanak sűrű szőrzetükkel, de a vadállatokra hasonlító külső igazán szelíd természetet takar. A maguk csendes és visszafogott módján nagyon ragaszkodnak az emberekhez, és bár nem lógnak folyton a gazdi nyakában, tisztes távolból mindig követik, és figyelik minden lépését.

Az egyesek számára talán kissé bizarr külsejű szfinx cicák kopasz kis testükkel már-már ufószerűen néznek ki. Eközben viszont igazi emberfüggők, akik rajongással csüngenek a gazdin. Kedvesek, imádják a simogatást, kényeztetést, és a vendégeket is gyakran kitörő lelkesedéssel üdvözlik.

Forrás: care2.com