Valószínűleg minden macskatulajdonosnak ismerős lehet az a ragyogó szemű, kérlelő cicatekintet, amelyet az üres etetőtál mellett öltenek magukra a kiskedvencek. Ahogy az emberek, úgy a macskák is számos arckifejezést használnak a mindennapokban – a CNN oldalán is közzétett, friss tanulmány több száz fajtát azonosított be.

Az arcukkal is kommunikálnak a macskák

A Behavioral Processes folyóiratban a múlt hónapban megjelent tanulmányban két amerikai tudós 276 különböző arckifejezést számolt össze, amit a macskák akkor öltöttek magukra, amikor egy fajtatársukkal érintkeztek. Vagyis nemcsak az emberrel, de egymással is kommunikálnak ilyen módon az állatok.

"Tanulmányunk bebizonyítja, hogy a macskák kommunikációja összetettebb, mint azt korábban feltételeztük" - mondta Brittany Florkiewicz, a tanulmány egyik társszerzője. Szerinte az arckifejezések használatának elterjedésében az állatok háziasításának is szerepe volt. A háziasított macskák jóval szociálisabbak a vadon élő macskafajtáknál, emiatt a kutatók számítottak is rá, hogy fejlettebb módon kommunikálnak egymással, akár az emberektől ellesett technikákat is használva. Viszont még őket is meglepte, hogy ilyen sokrétű arcjátékra képesek ezek az állatok.

Arcukkal is kommunikálnak a macskák. Fotó: Getty Images

Az adatok gyűjtése érdekében a vezető szerző, Lauren Scott 2021 augusztusa és 2022 júniusa között 53 macskát filmezett le egy Los Angeles-i macskakávézóban (vagyis olyan kávézóban, ahol a vendégek örömére házimacskák is tartózkodnak). Az összesen 194 percnyi videófelvételből egy számítógépes program segítségével elemezték ki az állatok arckifejezéseit. A szoftver nem vette figyelembe az olyan akaratlan mozgásokat, amelyek például a légzéshez, vagy az ásításhoz köthetők.

Persze nem tudtak minden arckifejezéshez egyértelmű jelentést társítani, de Florkiewicz és Scott arra jutott, hogy a kódolt kifejezések 45,7 százaléka barátságos, míg 37 százaléka agresszív volt. A barátságos arckifejezés során például a fülek és a bajusz előremozdul, miközben a szemek szűkebbre záródnak. Ezzel szemben egy agresszív macskának összeszorul a pupillája, a fülei a fejéhez simulnak, és a nyelvét kissé kidugja az ajkán.