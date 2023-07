Nem minden gyümölcs való a kutyádnak

A nyár a gyümölcsök szezonja, a kutyád pedig biztosan szívesen meg is kóstolná akár mindegyiket. Vannak ám olyan termések, amelyek komoly emésztési problémát okozhatnak, sőt olyan is akad, amelyikből már akár egyetlen szem is végzetes lehet a kedvenced számára – írja az azenkutyam.hu.

Nem mindegy, mit adsz neki. Fotó: Getty Images

Hasfájást okozhat, de akár végezhet is a kutyával a gyümölcs

Bár egyetlen szem kimagozott cseresznye, vagy néhány szelet őszibarack nem árthat, de nagy mennyiségben ezek a gyümölcsök hasfájást, emésztési gondokat és hasmenést okozhatnak a kutyáknál. Sokkal nagyobb gondot okozhat viszont a szőlő vagy a mazsola, amiből akár egyetlen szem is végzetes lehet. Ne tartsd tehát ezeket a kutyád számára elérhető helyen, de ha mégis elcsen belőle, vidd őt állatorvoshoz!