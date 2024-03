Mennyire vagy tudatos, jó kutyatartó?

A kutyák hosszú évezredek óta az ember legjobb barátai. Napjainkban már a legnépszerűbb házi kedvenceknek számítanak, hiszen a világ összes háztartásának mintegy harmadában biztosan van legalább egy eb.

Ezekre a játékos, barátságos és hűséges állatokra sokan teljes értékű családtagként tekintenek – annyira, hogy egy felmérés szerint a gazdik 70 százaléka a kutyája nevében is aláírja a képeslapokat és az ajándékkísérő kártyákat, 58 százalék pedig még a családi fotózásokra is mindig magával viszi kis kedvencét. Egy tanulmány ráadásul azt is kimutatta, hogy a kutya azon kevés állatfaj egyike, amely képes önzetlen kedvességgel viszonyulni másokhoz, még úgy is, ha cserébe semmiféle jutalmat nem kap.

A KUTYATARTÁS SZÁMOS ÖRÖMTELI PILLANATOT TARTOGAT. FOTÓ: GETTY IMAGES

Meglepő tények a kutyákról

Valószínűleg mindenki ámulattal gondol a rendőrök vagy tűzoltók mellett szolgáló négylábúakra, valamint a segítőkutyákra. Ezek az ebek valóban meg is érdemelnek minden dicséretet, azonban nem kizárólag a munkakutyák csodálatosak. Tudtad például, hogy az Amerikai Kennel Klub szerint a kutyakölykök még semmit sem hallanak, amikor megszületnek, de idővel annyit fejlődnek, hogy az emberénél négyszer érzékenyebbé válik a hallásuk? Vagy azt, hogy a szaglásuk negyvenszer kifinomultabb, mint a miénk; orruk külső mintázata pedig olyan egyedi, akár nálunk az ujjlenyomat?

Négylábú barátaink nagyjából olyan gyorsan tanulnak, mint egy kétéves gyerek, és képesek akár száznál is több szót, illetve mozdulatot memorizálni. A füleik mozgatásáért pedig másfél tucatnyi izom felel – emiatt is képesek olyan jól behatárolni, hogy melyik irányból érkezik a körülöttük hallható zajt, de a fülmozgatás kis kedvenceink testbeszédének is fontos részét képezi.

Mindezeknél talán már csak az csodálatosabb, ahogyan hatnak ránk ezek az ugató, lihegő szőrcsomók. Egyes tanulmányok szerint például már az is 10 százalékkal csökkentheti az ember vérnyomását, ha 15 percig simogat egy kutyát. Az ebek dögönyözése emellett képes mérsékelni a stresszt, a depressziót és a magány érzését is.

Tudod, hogyan teheted boldoggá?

Ha a fenti érdekes tényeket nem is jegyzed meg egytől egyig, attól még lehet belőled szuper gazdi. Vannak azonban sokkal fontosabb dolgok, amelyeket viszont muszáj észben tartanod annak érdekében, hogy minél tovább megőrizd négylábú kedvenced egészségét, illetve a lehető legjobban kielégítsd az igényeit.



Általánosságban elmondható, hogy amekkora boldogságot tud okozni a kutyatartás, legalább akkora a felelősség is rajtunk, gazdikon. Gondoskodni kell egyebek mellett a rendszeres és kiadós sétákról, az egészséges és egyéni igényekre szabott táplálásról, a vérszívók elleni védelemről, valamint a megfelelő időközönként beütemezett állatorvosi vizsgálatokról és a kötelező beavatkozásokról is.



Te vajon kellőképpen tisztában vagy a kutyád igényeivel, illetve állattartói kötelességeiddel? Tudod például, hogyan óvhatod meg négylábú barátod egészségét, és ismered a kutyatartás alapvető szabályait? Tesztünkkel pár perc alatt kiderítheted!