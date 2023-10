Megkéselt egy kutyát, letöltendő börtönt kapott

Térfigyelő kamera is rögzítette, amint egy férfi a kerítésen átnyúlva többször is megszúrta az ott álló kutyát - számolt be az esetről az RTL Híradó. Tettéért letöltendő fogházbüntetést kapott, az ítélet egyelőre nem jogerős.

Egy másik állatra is rátámadt aznap este

Az eset augusztus 8-án este, a főváros XX. kerületében történt. A németjuhász gazdája egy Facebook-bejegyzésben elmondta, hogy az egyik szúrás a kutya artériáját érte, és kedvencük majdnem a szemük láttára vérzett el. A kutyát állatorvoshoz vitte gazdája, a vérzést csak ott tudták elállítani.

Az elkövetőről videókamerás felvételt is megosztott, majd két nappal később elfogták és őrizetbe vették az elkövetéssel meggyanúsított 58 éves férfit. Mint kiderült, aznap este egy másik kutyára is rátámadt egy késsel, szintén a kerítésen keresztül, de azt nem sikerült megsebesítenie.

A férfi a bíróságon nem tudott magyarázatot adni a tettére, annyit tett csak hozzá: "Én nem ilyen ember vagyok". Mint mondta, szereti az állatokat és nagyon sajnálja a történteket.