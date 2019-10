Veszélyes lehet a kutyasétáltatás

Kutyát tartani több szempontból is egészséges. Négylábú kedvencünk ugyanis nemcsak a stresszcsökkentéshez járulhat hozzá, hanem a napi mozgásadagunkat is garantálhatja. A séták viszont nemcsak egészségügyi előnyökkel járhatnak, hanem bizony veszélyeket is rejthetnek.

A Brit Kézsebészek Társaságának szakértői arra figyelmeztetnek, hogy a nem megfelelő pórázhasználat komoly kézsérüléseket okozhat - ők is rendszeresen látnak el töréseket, vérző- vagy kiugrott ujjakat. Ezekben az esetekben nincs mindig szükség műtétre, de a gyógyulás így is hetekig, hónapokig tarthat.

Így sérülhetünk meg a póráz miatt

A fent említett szervezet egyik sebésze, Rebecca Dunlop azt nyilatkozta a Daily Mailnek, hogy a gazdik közül elég sokan szeretik a pórázt a kézfejükre, a csuklójukra, vagy ujjaikra tekerni séta közben, illetve sokan a kutya nyakörve és bundája közé is bedugják az ujjukat - például, hogy megállítsák vagy elengedjék kedvencüket. Az eb részéről ilyenkor elég egy hirtelen mozdulat, és meg is van a baj - a kellemesen induló sétának fájdalmas sérülés a vége.

Komoly sérüléssel érhet véget a kutyasétáltatás, ha nem tartunk be néhány szabályt. Fotó: 123rf

"Az egyik leggyakoribb póráz és nyakörv által okozott kézsérülés az ujjcsontoknál létrejövő spiráltörés. Ilyen esetekben gyakran van szükség műtéti beavatkozásra is. A fájdalmon kívül duzzanattal és merevséggel járó állapot gyógyulása még kiváló orvosi ellátás esetén is hosszadalmas lehet - ilyenkor előfordulhat, hogy a páciensek egy ideig nem, vagy csak korlátozottan tudják használni a sérült végtagjukat" - mondta a kézspecialista.

Mit ne tegyünk?

Ne tekerjük a pórázt kézfejünkre, csuklónkra, ujjainkra, illetve ne dugjuk be ujjainkat a kutya nyakörve és bőre közé (a nyakörv alá) kutyasétáltatás közben. Ugyanis ilyenkor elég egy váratlan inger, egy hirtelen mozdulat négylábú társunk részéről, és már meg is van a baj!

Ne tartsuk nagytestű kutyánkat túl hosszú pórázon. Különösen akkor ne, ha nagyobb sebességre kapcsolunk, ugyanis a hirtelen irányváltás vagy -megállás szintén növeli a kézsérülés veszélyét.

A hosszú pórázok azért is veszélyesek, mert könnyen a lábunkra tekeredhetnek, és eleshetünk. De az út menti fák és a többi ebbel való találkozás szempontjából is szerencsésebb és kevésbé balesetveszélyes a rövid szár.

Mit tegyünk?

Használjunk visszahúzható flexi pórázt, amit szükség esetén egyetlen gombnyomással húzhatunk rövidebbre anélkül, hogy bármit is a kezünkre kellene tekernünk. Ezen kívül ajánlott egy olyan hám beszerzése, aminek a kis fogantyújába akaszthatjuk be a pórázt. Így egy pillanatra sem kell a kutya nyakörve alá nyúlnunk.

Forrás: Daily Mail