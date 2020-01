A kutatók szerint a sétáltatás szinte csodát tud tenni az ember mentális egészségével. A Liverpooli Egyetem kutatói úgy találták, hogy az emberek nem a mozgás okozta egészségügyi előnyök vagy más szociális okok miatt sétáltatják kutyáikat, hanem mert egyszerűen boldoggá teszi őket.

A kutyasétáltatás meglepő hatásai

A kutatók a kutyagazdiktól gyűjtött adatokból rájöttek, hogy ha az emberek azt is mondják, hogy kutyájuk érdekében teszik a sétákat, valójában nagyobb motivációt jelent nekik a sétáltatás okozta saját boldogságuk.

Dr. Carri Westgarth, a kutatás vezetője elmondta, hogy azért is tartják fontosnak, hogy kiderüljön, mi motiválja az embereket a kutyasétáltatásban, hogy más kutyatartókat is több mozgásra tudjanak ösztönözni. Ha pedig erre képesek lennének, akkor az emberek mentális egészsége mellett fizikai kondíciójuk is sokat javulhatna.

A kutatásból egyébként az is kiderült, hogy a kutyások általánosságban fittebbek a kutyát nem tartó embereknél még akkor is, ha relatíve keveset sétáltatják kedvencüket.

Forrás: Daily Mail