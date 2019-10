Dolgok, amiket tartsunk távol kedveceinktől

Az illóolajak tárolásával is legyünk körültekintőek, ha háziállatunk van! Ezek hiába természetes anyagok, lenyelve mérgezést is okozhatnak. Ugyanez a helyzet az illóolajjal átitatott illatosítókkal - ilyen például a potpourri.

A szappanokat is olyan helyen tartsuk, ahol az állat nem éri el! Ezek illata ugyanis csábító lehet, a benne található vegyi anyagok azonban lenyelés esetén mérgezést és irritációt okozhatnak, de akár a központi idegrendszert is károsíthatják.

Egyetlen pénzérme lenyelése is súlyos mérgezést okozhat. Fotó: 123rf

Xilit

A xilitet vagy xylitolt tartalmazó élelmiszerek - például a mogyoróvaj, a mentolos cukorkák és a rágók - is veszélyesek. Az édesítő hatására a kutya vérnyomása hirtelen leeshet, és levertség, koordinációs zavarok, görcsök léphetnek fel. Súlyosabb esetben akár májkárosodást is szenvedhet.

Az alkohol, a koffein, a nikotin és egyes gyógyszerek is mérgezőek, ezért ezeket soha ne hagyjuk könnyen hozzáférhető helyen!

Tűz és vezetékek

Ha kandallónk van, mindig figyeljünk rá, hogy az állatunk biztonságos távolságban maradjon a tűztől. Az elektromos vezetékek is életveszélyesek lehetnek, a kutyák, macskák, nyulak és rágcsálók ugyanis előszeretettel piszkálják ezeket. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy állataink ne férhessenek hozzá a vezetékekhez!

Tiszítószerek, rovairtók

A tisztítószereket is mindig zárjuk el! Ezek lenyelése ugyanis halálos mérgezést is okozhat. Ugyanez vonatkozik a rágcsáló- és rovarirtó szerekre is. Egy egyszerű molyirtó labdacs lenyelése is megbetegítheti a házikedvencünket a benne található naftalin miatt.

Forrás: care2.com