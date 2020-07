Így lehet állat a lakásban

Sokan akkor sem szeretnének lemondani a háziállat tartásáról, ha lakásban laknak. Így viszont nehézségeket okozhat, ha valaki allergiás lesz az állat szőrére.

Nem csak a szőr a gond

Állatszőrallergiaként ismerjük, de tudnunk kell, hogy valójában nem csak az állat szőre okozza a panaszokat. Allergiás tüneteket válthat ki az állat tolla, a nyálában, faggyújában, vizeletében található fehérjék, sőt a leváló hámsejtek darabjai is. Ezek az apró részecskék okozzák a legtöbb gondot. Bekerülnek a lakás levegőjébe, ülepedő porába, a bútorok huzatába, a szőnyegekbe és a drapériákba is. A beszáradt nyál és faggyú feltöredezve, elporladva sokszor a lakás állattól elzárt, távoli részeibe is eljut a légáram útján, és még a legalaposabb takarítás mellett is akár évekig kimutatható - és persze tüneteket is okozhat.