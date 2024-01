Később is jelentkezhetnek a sokkhatás tünetei a kutyáknál

Rengeteg munkájuk volt az állatmentőknek szilveszter éjszaka: országszerte érkeztek bejelentések eltűnt kutyákról, sok kóbor ebet menhelyekre vittek a megtalálóik. Sokan a közösségi médiában keresik az elszökött kedvenceiket - számolt be róla az RTL Híradó.

A Szilveszteri Állatmentő Ügyelethez 400 bejelentés érkezett elkóborolt állatokról a tűzijátékozás miatt hétfő délutánig. Bár kötelező a mikrochip a kutyákban, ez a gyakorlatban nem mindig valósul meg.

Hiába kötelező a mikrochip, sok a gond velük. Fotó: Rajesh Balouria/Pixabay

"Sok esetben nincsen bennük chip, vagy hogy ha van, akkor nincsen regisztrálva. Ha mégis van, akkor nem megfelelő adatok vannak hozzárendelve" - mondta Pintér Attila, a Szilveszteri Állatmentő Ügyelet főszervezője a Híradónak.

Ráadásul Kondrák László állatorvos szerint a sokkhatás tünetei később is jelentkezhetnek a kutyáknál. Akár gyógyszerek is segíthetnek, ha pedig nagyon sokkos állapotban van az állat, akkor sokktalanításra, vagy akár infúziós terápiára is szükség lehet.