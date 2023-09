Így készítsd fel a kutyádat a baba érkezésére

A kutya és a baba egyáltalán nem zárja ki egymást, azonban nem árt felkészíteni a négylábút az újszülött érkezésére - írja a Health.com.

Az előkészületek

Érdemes még a szülés előtt elvinni egy kivizsgálásra a kutyát a biztonság kedvéért. Arról is gondoskodjunk, hogy legyen valaki, aki megsétáltatja, amíg a kórházban vagyunk, vagy vigyük el egy kutyapanzióba. Ha korábban nem tettük, akkor egy tanfolyamra vagy egy trénerhez is érdemes elvinni az állatot. Így egyrészt fegyelmezettebb lesz, másrészt az olyan viselkedésről is leszoktathatjuk, minthogy játékból nekiugorjon embereknek.

Az is segít az összecsiszolódásban, ha a kutyát beengedjük a készülő gyerekszobába, ahol körbeszaglászhat, vagy ha sétáltatáshoz még a szülés előtt magunkkal visszük a babakocsit is. Egy játékbabát is érdemes beszerezni, amellyel eljátszhatjuk, hogy hogyan bánunk egy valódi újszülöttel. Közben figyeljük a kutya reakcióit is, és jutalmazzuk meg, amikor jól viselkedik.

A kutya és a gyerek nem zárják ki egymást. Fotó: Getty Images

A találkozás

Az első találkozásnál érdemes először az apának üdvözölnie az állatot, még a baba nélkül. Csak akkor mutassuk meg neki az újszülöttet, ha a kutya már megnyugodott és leült - elsőre pedig csak azt engedjük meg neki, hogy a gyerek lábát szagolgassa meg.

Az is fontos, hogy lehetőleg a kutya napirendjét se borítsuk fel, hanem ugyanannyit etessük és sétáltassuk, mint korábban. Arra is figyeljünk, hogy mindennap legyen pár perc, amikor nem figyelünk másra, hanem csak vele foglalkozunk.

A közös élet

A legfontosabb szabály az, hogy soha ne hagyjuk magára a kutyát a gyerekkel. Mindig figyeljünk oda az interakcióikra, a kutyát pedig jutalmazzuk meg, ha jól bánik a babával. Ugyanakkor idővel a gyermeknek is meg kell tanítani, hogyan nyúlhat óvatosan az állathoz, hogy az meg ne ijedjen.

És mi a helyzet a macskákkal?

Hasonló előkészületek mellett az a fontos különbség, hogy ne erőltessük az interakciót, mivel a cicák jobban védik a személyes terüket. Érdemes kialakítani a macskának egy kényelmes, magaslati helyet, ahová elmenekülhet, ha akar, és biztonságos helyről figyelheti az eseményeket. A jó viselkedést pedig még több simogatással, fejvakarással és jutalomfalattal honoráljuk.