Ezért ne mobilozz kutyasétáltatás közben

A mai túlterhelt világban érthető, ha a kutyasétáltatásra szánt időt is sokan minél produktívabban akarják eltölteni. A szakértők szerint azonban azok a gazdik, akik nem figyelnek kedvencükre, összezavarhatják vagy frusztrálhatják a kutyájukat, mivel egymásnak ellentmondó jeleket adnak nekik. Sőt veszélyeztethetik is a kutya biztonságát, de akár még a sajátjukat is – hívja fel a figyelmet a CNN.

Aki másra figyel, nem arra, hogy mi van az orra előtt, akár saját maga is megsérülhet: egy tanulmány szerint az emberek kutyasétáltatás közben szerzett sérülései 2001 és 2020 között több mint négyszeresére nőttek.

Se neked, se a kutyádnak nem jó. Fotó: Getty Images

Kevés ember képes a valódi multitaskingra

"Ez olyan, mintha a kutyasétáltatás a figyelmetlen vezetés megfelelője lenne. Ha ugyanis nem veszed észre a jeleket, amik arra utalnak, hogy a kutyád valami miatt kényelmetlenül érzi magát, az probléma" – mondja Leslie Sinn állatviselkedés-kutató. Az erre irányuló kutatások ráadásul kimutatták, hogy az embereknek csak kis százaléka képes hatékonyan egyszerre több dologra figyelni. A szakértők szerint a figyelmüket elterelő kutyasétáltatók nem veszik észre a potenciális veszélyeket: a kerékpárosokat, a kocogókat, az autókat vagy a szabadon engedett kutyákat. Előfordulhat, hogy mire az ember felnéz a telefonjáról, kedvence már felevett valamit, így pedig nem fogja tudni, hogy baj van. Ha mégis eljut vele az állatorvoshoz, mert rosszul van a kutya, nem fogja tudni, hogy mit nyelt le, ami segíthetne a kezelésben.

Ráadásul aki a telefonjába temetkezik, nem veszi észre, ha a kutyája izgatottá válik, elfárad vagy akár megsérül. A sétának arról kell szólnia, hogy erősítsd a kapcsolatod a kutyáddal, és arra koncentrálj, hogy neki mire van szüksége. Ha pedig testben és lélekben is jelen vagy ilyenkor, a közös együttléttel olyan köteléket alakíthatsz ki kedvenceddel, amely akár egy életen át tarthat.