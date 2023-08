Ezekre figyelj, ha kutyával utazol

Az emberek többsége inkább csak rövidebb utakra viszi magával a kutyáját, de ilyenkor is odafigyelnek rájuk - számolt be róla az RTL Híradó egy kutatás alapján.

Az utazóknak ilyenkor gyakran meg kell álljanak, hogy az állatok elvégezhessék a dolgukat, vagy mozogjanak egy kicsit.

Az utazási szezonban érdemes arra is figyelni, hogy frissek-e az állat chipjének adatai: ha a kutya elveszne, így könnyen meg lehet találni a gazdáját. Óvári András, a Vigyél haza alapítvány alapítója szerint az állatorvosunk segítségével ellenőrizhetjük, hogy naprakészek-e az adatok az adatbázisban.

Magyarországon minden kutya négyhónapos koráig be kell ültetni a chipet, és több helyen is találunk chipleolvasót is.