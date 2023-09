Elpusztult a világ legmagasabb kutyája

A világ legmagasabb hím kutyájának megválasztott Zeusz halálhírét a napokban jelentette be a családja. Az állat novemberben lett volna négyesztendős, halálát csontrák, és az azt kísérő szövődmények okozták - olvasható a Guinness World Records oldalán.

Lovagolni lehetett volna az egy méter magas állat hátán

A dán dog különben is az egyik legnagyobb testű kutyafajtának számít, Zeusz viszont közülük is kiemelkedett: 1,046 méteres magasságával a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült és kiérdemelte a világ legmagasabb hímkutyája címet. Számára az asztalra vagy konyhapultra feltett dolgok is elérhető közelségben voltak, és a mosogatóból is tudott vizet lefetyelni. Sétája során a gyerekek rendsszeresen megkérdezték, lehet-e lovagolni a nagytestű eb hátán.

"Zeusz egy igazán különleges kutya volt. Gyengéd, szerető, időnként nagyon makacs, de mindig örült, ha láthatta a családját és a sok-sok barátját Dallas és Fort Worth körüli kalandjain. Ebbe a három rövid évbe sok életet belepakolt" - írta az állatot búcsúztató bejegyzésébe a családja. Hozzátették: a legjobb orvosok és ápolók dolgoztak azon, hogy megmentsék az életét, végül azonban a betegsége olyannyira elhatalmasodott rajta, hogy nem tudták már megmenteni az életét.