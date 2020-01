A legjobb kutyafajták idős embereknek

Francia bulldog

A francia bulldog például remek választás, de az állat kiválasztásánál mindenképpen figyelembe kell venni, hogy ezt a fajtát mindenképpen csak megbízható tenyésztőtől vásároljuk, mert fokozottan hajlamos bizonyos betegségekre, többet között a légzőszervi problémákra is. Ugyanakkor egy francia bulldog nagyszerű társaság, annál boldogabb, minél több időt tölthet a gazdájával. Nem egy kifejezetten atlétikus típus, de ha figyelnek az étrendjére, és arra, hogy eleget mozogjon, remek sétapartnere lehet egy lassabb tempójú, idősebb embernek is. Nagyon ragaszkodó, szinte mindig az ember mellé kéredzkedik az ágyba, és általában hangosan horkol - de ez a vicces pofájú fajta valahol ettől csak még kedvesebb, és szeretnivalóbb lesz.

Francia bulldog

Uszkár

A legjobb kutyafajták extrovertáltaknak - a részletekért kattintson ide!

A szenior korosztályba tartozóknak egy uszkár is remek társa lehet. Remek a személyiségük, könnyen nevelhetők, taníthatók, igazi kis bohócok, remek a humorérzékük. Viszonylag könnyű ápolni őket, nem igazán hullik a szőrük, de azért érdemes őket időről időre kutyakozmetikába hordani. Az uszkárok nagyon szeretik a játékot, és imádják szórakoztatni a szeretett embert, így a magányos, idős emberek napjait egészen biztosan bearanyozzák.

Uszkár

Schipperke

A schipperke kis termetű, de mégis robosztus, erős kutya, akinek fényes gombszembe figyelmesen követi a gazdi minden lépését. Bármilyen közös programban szívesen vesznek részt, bárhová követik a gazdit. Szeretik a vizet, és a pancsolást, arra kell csak figyelni, hogy ha sétálunk velük, mindig legyen rajtuk póráz, mert imádnak szaladgálni.

Schipperke

Máltai selyemkutya

Ha valaki olyan fajtát keres, ami nem hullatja a szőrét, annak érdemes egy kis testű, hosszabb szőrű kutyát választania, aminek rendszeresen rövidre vágatja a szőrért. A máltai selyemkutya erre tökéletesen alkalmas. Törékeny kis állat, afféle ölkutya, akit bárhová magunkkal vihetünk, nagyon ragaszkodó, és imádattal néz fel a gazdájára.

Máltai selyemkutya

Corgi

Aki pedig kicsit aktívabb, de kompakt kutyusra vágyik, annak remek társa lehet egy Pembroke Welsh Corgi - ez a fajta egyébként Erzsébet királynő nagy kedvence is. Rövid lábai miatt segítségre lehet szüksége, ha fel akar ugrani a kanapéra, vagy felszaladni egy lépcsőn, és az etetésére is érdemes figyelni, mert viszonylag hízékony. Ugyanakkor csodálatos társ, akár a kicsit aktívabb életvitelű idősek számára is, végtelenül kedves, odaadó természetű állat.

Corgi

Forrás: vetstreet.com