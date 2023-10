A kukába dobta kutyáját egy budapesti nő

Rozit, a 16 éves kutyát idős gazdája egy szemeteszsákba csomagolta, majd kidobta a VII. kerületi otthonának lépcsőházában található kukába - számolt be az esetről az RTL Híradó. Rozi órákig küzdött az életéért, végül a szomszédok meghallották és kiszedték a szemetes aljáról.

A megtalálók azonnal szóltak a rendőröknek. A kutya 70 éves gazdája először tudomást sem akart venni a történekről: a Híradónak azt mondta az egyik szomszéd, hogy másfél órán át be se engedte a rendőröket. Azt is letagadta, hogy az övé a kutya, a chip alapján azonban azonosították. A szomszédok szerint a nő zavarodottan viselkedett, a tettére sem tudott magyarázatot adni.

Mindkét kutyáját elvették tőle, az asszonyt kórházba vitték, és állatkínzás gyanúja miatt eljárás indult ellene. Rozi és a másik kutya, Jerry is legyengült állapotban voltak, az is kiderült, hogy három éve oltást sem kaptak. Rozi orvosi kezelésre is szorul, a szemével és a lábával is problémái vannak.