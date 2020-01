Vombatok mentenek állatokat a tűzvészben

A tavaly szeptember óta tomboló bozóttüzek mára Magyarországnál is nagyobb területen pusztították ki a növényzetet Ausztráliában. A tűzvészben 29 ember veszítette eddig életét, több százezren kényszerültek otthonuk elhagyására, az állatvilágban pedig milliárdos nagyságrendűre tehető a lángok áldozatául esett emlősök, madarak és hüllők becsült száma. A példátlan pusztítás közepette némi pozitív színt csempésznek a híradásokra azok a beszámolók, amelyek szerint a vombatok egyfajta mentőmunkásokként igyekeznek megóvni a kisebb állatokat a tűz jelentette veszély elől. Mint azonban azt Jackie French író, a vombatok megmentéséért dolgozó The Wombat Foundation munkatársa az Iflscience.com-nak elmondta, nem valószínű, hogy ez esetben ténylegesen valós gondoskodásról beszélhetünk.

A vombatok föld alatti üregei védelmet nyújtanak a bozóttüzek elől. Fotó: iStock

"A vombatok rendkívül szűklátókörűek. Többnyire csak az élelemre és a földásásra összpontosítanak. Nehéz feladat lenne számukra, hogy kellően felmérjék és belássák a helyzetet a gondoskodáshoz, nem is láttam még hasonlót egyiküktől sem" - fogalmazott a szakértő, hozzátéve ugyanakkor, hogy azért a lehetőséget ő sem utasítja el teljes mértékben. "A vombatok viselkedése kifejezetten limitált, szinte csak az evésre, alvásra és kaparásra korlátozódik, ha azonban szükség van rá, ritkán képesek meglepően találékonyak is lenni. Ezzel együtt tény, hogy még az anyaállatok sem vigyáznak olyan módon a kicsinyeikre, mint ahogy például a kutyák esetében megszoktuk" - mondta French. Véleménye szerint egyszerűen arról van szó, hogy a többi faj ismeri a vombatüregek helyét, és kellően intelligens ahhoz, hogy menedéket keressen ott.

Vendégszeretet vagy beletörődés?

A vombatok ürüléke meglepő módon kocka alakú. Amerikai kutatók a közelmúltban megfejtették a különös jelenség okát. Részletek itt.

A vombatok által ásott járatok óriási méretűek lehetnek, teljes hosszuk elérheti a 100 métert, ami több kamrát foglalhat magában, illetve több felszíni bejárata is lehet. Ezek az üregek mélyre nyúlnak és jól szellőznek, ennél fogva védelmet biztosítanak a tűzvész elől. A Melbourne-i Egyetem hallgatói kameracsapdák segítségével már korábban is felfedezték, hogy időnként más fajok, így például koalák és nyulak is látogatást tesznek ezekben a járatokban. Mindazonáltal ez még nem jelenti azt, hogy szívesen látott vendégek lennének. "A vombatok hajlamosak harciasan viselkedni" - hangsúlyozta dr. Kath Handasyde, az ausztráliai őshonos emlősök szakértője, a Melbourne-i Egyetem kutatója. Kifejtette, normális esetben a vombatok nagy valószínűséggel habozás nélkül kikergetik a betolakodókat, feltéve persze, hogy egyáltalán észreveszik azokat a hosszú és szerteágazó járatokban.

Jackie French szerint azonban előfordulhat olyan élethelyzet, amelyben a vombatok kevésbé veszik komolyan otthonuk védelmét. "Láttam már vombatokat, amik megosztották a járataikat krízishelyzetben más vombatokkal, kígyókkal, erszényesnyestekkel, oposszumokkal, bandikutokkal, hangyászsünökkel, bettongokkal, sőt, még Bennett-kengurukkal is. Ez viszont jellemzően csak veszély esetén fordul elő, és inkább tűnik fajok közötti toleranciának, mint jó szándékú gondoskodásnak" - szögezte le a szakértő.

Forrás: iflscience.com